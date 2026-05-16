佐藤輝明は「次の争奪戦の主役」　高まるMLBの本気度を米メディア強調　守備の課題あっても“誠也超え”の声

NPBで無双する佐藤の獲得にMLB球団が関心を示しているようだ(C)産経新聞社

阪神の佐藤輝明は開幕以降、打撃主要3部門でいずれもトップクラスの数字を残しており、絶好調のパフォーマンスを継続中だ。その活躍ぶりにより、国内外で囁かれ続けるメジャー移籍の可能性に纏わる話題も連日のように各メディアで伝えられている。

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現地時間5月14日には、米オンラインスポーツサイト『TOTAL PRO SPORTS』が、「テルアキ・サトウとは？MLB入りが期待される次なる日本人スター」と銘打った特集記事を掲載した。

その中で同メディアは、今シーズンの成績や昨年のリーグMVPなどの実績への言及とともに、その打撃スキルもフォーカスし、「広角に打ち分けるパワーと、角度をつけて飛ばすスイングによって、多くのスカウトは『MLBでもスムーズに適応できる』と予測している」と現地での評価も紹介。

さらに、今後においてMLB移籍有力と見込んでおり、「各球団が常に中軸を任せられる長距離砲を求めている中、サトウは“将来の候補”というより、次なる大型国際争奪戦の主役になりつつある」と論じている。

同メディアは、「ドジャースのような球団が注視しそうなタイプの強打者であることは間違いない」と評するなど打撃面に太鼓判を押す一方で、守備面が課題だと指摘し、「三塁が本職ではあるものの、一部スカウトの間では『長期的に見てMLBで一流レベルの守備が通用するか』について疑問視する反応もある」と説明。