打撃に生じる異変　大谷翔平が抱える「人類未経験の消耗」　元MLB球団幹部が憂う二刀流継続の“未来”「これまでがあまりに常識外れだったんだ」

打撃不振が深刻な大谷(C)Getty Images

久々のオフとなった。ドジャースの大谷翔平は、現地時間5月14日に行われたジャイアンツ戦を完全休養。今季44戦目にして初めてスタメンから外れた。

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前日の同カードで7回（105球）を投げ、被安打4、無失点、8奪三振と好投をしていた大谷。この日はベンチ入りこそしていたものの、「精神的な負荷は登板日が最も大きく、肉体的にはその翌日が最もきついというのが彼の意見だ」と明かしたデーブ・ロバーツ監督ら首脳陣の意向もあって、疲労軽減が考慮された。

13日の登板日も投手専念での起用となっていた大谷は、打者としては2日連続で欠場となった。これはドジャース移籍後で初の出来事であり、異例とも言えた。

これまで不動の1番として起用され、よほどのことがない限りラインナップに君臨し続けてきた。ゆえに休養期間を与えた首脳陣の判断の裏には、不振を極めている「打者・大谷」の深刻度合が伺える。

もっとも、状態の悪さは、本人が「オフェンス側でチームの助けになっている場面が少ない」とも語る数字が如実に物語る。5月に入ってからは、打率.196、1本塁打、出塁率.261、長打率.250、OPS.511と低調なパフォーマンスに終始。開幕からのハードヒット率も46.3%と上がりきってはおらず、自慢のパワーも鳴りを潜めている。

そんな不振の原因の一つとして考えられるのは、投打二刀流の負担の大きさだ。いまだ限界を語るには時期尚早だろうが、年齢を重ねていく中で、「人類の誰もが経験したことのないレベルの消耗」（元MLB捕手エリック・クラッツ氏談）が小さくない影響を表し始めているのは間違いない。