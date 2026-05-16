レースクイーン（レースアンバサダー）でグラビアアイドルの新田妃奈（26）が15日、自身のインスタグラムを更新。WBC（White Boin Cup）優勝を報告した。

「3月に開催された「ヤングガンガンWBC White Boin Cup」企画で、優勝しました」とつづり、胸の谷間を大胆に露出した白いランジェリーショットの雑誌誌面を投稿。「びっくりしましたか？ 本当に感謝の気持ちでいっぱいです いつも応援してくれる方、今回雑誌から知ってくれた方、本当に雑誌を買って、1票ずつ投票してくれたみんなの力です。ありがとうございます 私自身も本当に驚いて、結果を聞いた瞬間、マネージャーさん達もみんないるグループLINEに「え！？」って送っちゃいました RIZINガールのメンバーの子が投票してくれたり、友達が雑誌を買ってくれたり...『今回は正直難しいかも』って思ってた方も多かったと思うんですけど、応援してくれたみんなのおかげで掴めた1位です」と感謝の気持ちを記した。

「そして、沖縄ロケにも行ってきました 楽しすぎて、ずっとはしゃいでました 綺麗な海での撮影もたくさんあるので、発売を楽しみにしていてください 7／17発売号、8／7発売号での1ケ月間での掲載です 必ずGETしてね」と伝えた。

ファンやフォロワーからも「パワー凄い」「可愛い」「sexy」などのコメントが寄せられている。

新田は東京都出身。白百合女大在学中に出場した大学生ミスコンテスト「MISS CIRCLE CONTEST 2021」で準グランプリに輝いた。25年4月にグラビアデビュー。7月の1stDVD「ひな祭り」に続き、11月にも2ndDVD「えちえちプリンセス」を発売。4月29日には3rdDVD「甘美な誘惑」発売。身長160センチで、バストは93センチのHカップ。「令和1エロい完売クイーン」と称されたこともある。同年11月に行われた格闘技イベントの「RIZINガール2026」最終オーディションで新メンバーに選出された。特技は暗算。血液型A。