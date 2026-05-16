「まさか２人とも落選するとは――」W杯予選でMVP級だった日本代表MFが衝撃の選外。ただ、「首脳陣批判が原因」はありえない
北中米ワールドカップに出場する日本代表のメンバー26人が、５月15日に発表された。
小さくない話題となったのが、守田英正の落選だ。１年以上、森保ジャパンの招集から遠ざかっていたとはいえ、それまでは主軸で、アジア最終予選では攻守に躍動し、MVP級的な活躍を見せていた。
今季の前半戦はコンディション不良で、所属するスポルティングでもレギュラーの座を奪われていたものの、調子が戻れば「そのうち呼ばれる」と考えていた。だが、上向きになってきたにもかかわらず、１年ぶりの招集が濃厚視されていた３月シリーズでも選外に。W杯メンバー落選の可能性が現実味を帯びてくるなか、個人的には「必要な戦力」と思っていたが、復帰はならなかった。
それだけ選手層が厚いということだが、今季のチャンピオンズリーグ準々決勝にスタメン出場した選手がメンバー落ちというのはやはり驚きだ。さらに言えば、ボランチ枠を争うライバルと見られていた藤田譲瑠チマも外れたため、「まさか２人とも落選するとは――」と衝撃は小さくなかった。
そのボランチで選出されたのは、鎌田大地、佐野海舟、遠藤航の４人。遠藤が故障から実戦復帰をしていないことを考えると、頭数が少ないようにも思える。
記者会見でその点を問われた森保一監督は、こう発言した。
「鎌田、佐野海舟、そして田中碧については、今、所属チームでもしっかりプレーできているので計算ができる。航についてはプレーできてないので、計算できないというところは、おっしゃられる通りかなと思います。その時の対処としては、もちろん試合の中で状況によってどう手を打つかわからないですが、例えば板倉滉はアヤックスで最近の試合ではボランチでよく出ている。瀬古歩夢もセンターバックでありながら、少し前はボランチでプレーすることが多かった。チーム力を維持できる、上げているだけの選手は揃っているかなと思います」
指揮官は、守田の明確な落選理由は話していない。心の内は分からないが、昨年の10月、11月シリーズを経て、成長著しい佐野と、予選では主にシャドーで起用されていた鎌田のダブルボランチをチームの軸に据えると決断したのだろう。
金星を挙げたブラジル戦とイングランド戦はこのコンビでボランチを組み、世界でも屈指のボール奪取能力を誇る佐野と、相手のプレスをかいくぐってゲームをコントロールできる鎌田が躍動した。この２人はほぼ外せないと考えた時、ターンオーバー要員はオールマイティな田中と、佐野と同じくデュエルに強い遠藤で十分だと考えたのではないだろうか。
一部では、敗退が決定したアジアカップのイラン戦後に、守田が「もっと外から提示をしてほしい」と首脳陣に批判的な発言をしたのが落選の原因ではないかという意見もあるが、それはありえないだろう。守田自身が森保監督と話しをして、「その件は終わった（解決した）」と明かしていたし、そもそもアジア杯の後もレギュラーとして重用されていたからだ。
自身が代表から離れている間に、佐野と鎌田というボランチの“最適解”が見つかってしまい、プレミアリーグでプレーする田中や遠藤との競争で勝てなかった――。それが、選外の理由だと考えている。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【記事】「３年連続はさすがに凄すぎ」「異次元」なんと史上最多！三笘薫の“偉業達成”にファン驚嘆！「完全にワールドクラス」
小さくない話題となったのが、守田英正の落選だ。１年以上、森保ジャパンの招集から遠ざかっていたとはいえ、それまでは主軸で、アジア最終予選では攻守に躍動し、MVP級的な活躍を見せていた。
今季の前半戦はコンディション不良で、所属するスポルティングでもレギュラーの座を奪われていたものの、調子が戻れば「そのうち呼ばれる」と考えていた。だが、上向きになってきたにもかかわらず、１年ぶりの招集が濃厚視されていた３月シリーズでも選外に。W杯メンバー落選の可能性が現実味を帯びてくるなか、個人的には「必要な戦力」と思っていたが、復帰はならなかった。
そのボランチで選出されたのは、鎌田大地、佐野海舟、遠藤航の４人。遠藤が故障から実戦復帰をしていないことを考えると、頭数が少ないようにも思える。
記者会見でその点を問われた森保一監督は、こう発言した。
「鎌田、佐野海舟、そして田中碧については、今、所属チームでもしっかりプレーできているので計算ができる。航についてはプレーできてないので、計算できないというところは、おっしゃられる通りかなと思います。その時の対処としては、もちろん試合の中で状況によってどう手を打つかわからないですが、例えば板倉滉はアヤックスで最近の試合ではボランチでよく出ている。瀬古歩夢もセンターバックでありながら、少し前はボランチでプレーすることが多かった。チーム力を維持できる、上げているだけの選手は揃っているかなと思います」
指揮官は、守田の明確な落選理由は話していない。心の内は分からないが、昨年の10月、11月シリーズを経て、成長著しい佐野と、予選では主にシャドーで起用されていた鎌田のダブルボランチをチームの軸に据えると決断したのだろう。
金星を挙げたブラジル戦とイングランド戦はこのコンビでボランチを組み、世界でも屈指のボール奪取能力を誇る佐野と、相手のプレスをかいくぐってゲームをコントロールできる鎌田が躍動した。この２人はほぼ外せないと考えた時、ターンオーバー要員はオールマイティな田中と、佐野と同じくデュエルに強い遠藤で十分だと考えたのではないだろうか。
一部では、敗退が決定したアジアカップのイラン戦後に、守田が「もっと外から提示をしてほしい」と首脳陣に批判的な発言をしたのが落選の原因ではないかという意見もあるが、それはありえないだろう。守田自身が森保監督と話しをして、「その件は終わった（解決した）」と明かしていたし、そもそもアジア杯の後もレギュラーとして重用されていたからだ。
自身が代表から離れている間に、佐野と鎌田というボランチの“最適解”が見つかってしまい、プレミアリーグでプレーする田中や遠藤との競争で勝てなかった――。それが、選外の理由だと考えている。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
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