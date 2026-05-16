「まさか２人とも落選するとは――」W杯予選でMVP級だった日本代表MFが衝撃の選外。ただ、「首脳陣批判が原因」はありえない

「まさか２人とも落選するとは――」W杯予選でMVP級だった日本代表MFが衝撃の選外。ただ、「首脳陣批判が原因」はありえない