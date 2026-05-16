＜大相撲五月場所＞◇六日目◇15日◇東京・両国国技館

【映像】体重差2倍超を覆す驚異の珍手（実際の様子）

現役最軽量のベテラン力士が“7連続同じ珍手”で体重2倍差を制して今場所初白星を挙げた。まさに電光石火の勝利にファンは歓喜、「出た！十八番」「すげー」と驚きや称賛の声が相次いだ。

注目を集めた力士とは、序二段五十三枚目・宇瑠寅（式秀）。身長165.3センチ、体重62.5キロの現役最軽量の小柄な37歳ベテラン力士だ。六日目に対戦した相手は序二段五十一枚目・魁玉聖（浅香山）で、身長179.5センチ、体重130.9キロの巨漢力士。身長差は14.2センチ、体重差は68.4キロと、倍以上も体重差が開いた対決となった。

立ち合い不意をつくように左に潜り込んで足取りに行った宇瑠寅。すかさず相手の右足を掴むと、電光石火の早技で転がした。足取りで見事に勝利した宇瑠寅は今場所初白星。また、今年一月場所の千秋楽以降、全ての白星を足取りで挙げており、先場所は5つの全白星を足取りで獲得していた宇瑠寅だったが、これで7連続で足取りで白星を挙げることとなった。敗れた魁玉聖は3敗目を喫した。

7連続で珍手・足取りで白星を挙げた宇瑠寅の快挙に、ファンからは「出た！十八番の足取り」「電光石火」「初日おめ」「すげー」「足取り以外で勝つのはレア」と驚きや称賛の声が続出。また現役最軽量のほっそりとした体型に「アバラみえてるじゃん」「腹アップ頼む」「ホント細いよね」と注目する視聴者も相次いだ。（ABEMA/大相撲チャンネル）