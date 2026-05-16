女優の伊東美咲（４８）の最新ショットが公開された。

１６日までにインスタグラムが更新され、マネジャーからの投稿で「本日発売の『＃美ＳＴ』７月号目元大特集にて登場しています！目元のケア方法、使用しているケアアイテムなどご紹介しています ぜひチェックしてくださいね」と雑誌登場を報告。撮影風景をアップした。

さらに連続投稿で「世界で無料配布される雑誌『＃グローバル子女教育便利帳』に登場しております。海外での生活、子育てや教育についてお話しさせていただいております ご覧ください」とも明かされた。

シャツやワンピースですらりとしたスタイルを見せた伊東。２６日には、なんと４９歳の誕生日を迎える。フォロワーは「むちゃくちゃ可愛い」「素敵です」「綺麗」とうっとりした。

伊東は２００５年にドラマ「電車男」にエルメス役で出演するなど、数多くのドラマや映画で活躍。０９年にパチンコメーカー「京楽産業」社長の榎本善紀氏と結婚。翌年に長女、１５年に長男、１８年に次女を出産し、現在は３児の母。子どもたちの教育のために米ハワイで暮らしていたが、２４年８月にシンガポールへの移住を報告した。