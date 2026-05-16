フリーアナウンサーの徳光和夫さんが１６日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。

番組では６月に開幕するサッカーの北中米Ｗ杯に出場する日本代表メンバーが１４日に発表されたことを報じた。「わたくしも知っております三笘（薫＝ブライトン）選手、残念ながらですね、大会中の復帰は難しいということで選ばれなかった。彼は本当に要ではないかと素人の私でもそう思っていたのですけれども」とショックを受けていた。

それでも「最強のディフェンダーと言われているそうなんですけれども、ベテラン３９歳の長友佑都選手が選出されたという。５大会連続出場ということになるわけなんですが、僕、間接的に交流があって、彼が前回のＷ杯に行くときに横浜の中華街で金色の龍のお守りを買って、ちょうど奥さんの妹さんと仕事があってわたしてもらった。そうしたらお返事が来まして、『これをお守りにして一緒に持っていきます』と。今回持っていってくれるかわからないけど」と笑った。