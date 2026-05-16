ＣＦＴＣ建玉報告 主要通貨 円の売り越し増加
ＩＭＭ通貨先物５月１２日主要国通貨 円の売り越し増加
円 75102枚の売り越し 13364枚の売り越し増
ユーロ 40200枚の買い越し 7998枚の買い越し増
ポンド 43059枚の売り越し 20849枚の売り越し減
スイスフラン 36197枚の売り越し 1676枚の売り越し増
ＩＣＥドル指数 3187枚の買い越し 2494枚の買い越し増
レバレッジド・ファンズ５月１２日主要国通貨 円の売り越し増加
円 70605枚の売り越し 9265枚の売り越し増
ユーロ 8151枚の売り越し 12860枚の売り越し減
ポンド 40980枚の買い越し 9736枚の買い越し増
スイスフラン 8165枚の売り越し 773枚の売り越し増
円 75102枚の売り越し 13364枚の売り越し増
ユーロ 40200枚の買い越し 7998枚の買い越し増
ポンド 43059枚の売り越し 20849枚の売り越し減
スイスフラン 36197枚の売り越し 1676枚の売り越し増
ＩＣＥドル指数 3187枚の買い越し 2494枚の買い越し増
レバレッジド・ファンズ５月１２日主要国通貨 円の売り越し増加
円 70605枚の売り越し 9265枚の売り越し増
ユーロ 8151枚の売り越し 12860枚の売り越し減
ポンド 40980枚の買い越し 9736枚の買い越し増
スイスフラン 8165枚の売り越し 773枚の売り越し増