ＩＭＭ通貨先物５月１２日主要国通貨　円の売り越し増加
円　75102枚の売り越し 13364枚の売り越し増
ユーロ　40200枚の買い越し 7998枚の買い越し増
ポンド　43059枚の売り越し 20849枚の売り越し減
スイスフラン　36197枚の売り越し 1676枚の売り越し増
ＩＣＥドル指数　3187枚の買い越し 2494枚の買い越し増

レバレッジド・ファンズ５月１２日主要国通貨　円の売り越し増加
円　70605枚の売り越し 9265枚の売り越し増
ユーロ　8151枚の売り越し 12860枚の売り越し減
ポンド　40980枚の買い越し 9736枚の買い越し増
スイスフラン　8165枚の売り越し 773枚の売り越し増