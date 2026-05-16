ＣＦＴＣ建玉報告 主要通貨 円の売り越し増加 ＣＦＴＣ建玉報告 主要通貨 円の売り越し増加

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ＩＭＭ通貨先物５月１２日主要国通貨 円の売り越し増加

円 75102枚の売り越し 13364枚の売り越し増

ユーロ 40200枚の買い越し 7998枚の買い越し増

ポンド 43059枚の売り越し 20849枚の売り越し減

スイスフラン 36197枚の売り越し 1676枚の売り越し増

ＩＣＥドル指数 3187枚の買い越し 2494枚の買い越し増



レバレッジド・ファンズ５月１２日主要国通貨 円の売り越し増加

円 70605枚の売り越し 9265枚の売り越し増

ユーロ 8151枚の売り越し 12860枚の売り越し減

ポンド 40980枚の買い越し 9736枚の買い越し増

スイスフラン 8165枚の売り越し 773枚の売り越し増

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