米１０年債利回り急上昇 米インフレ指標とＦＲＢの利上げ期待の台頭を改めて意識＝ＮＹ債券 米１０年債利回り急上昇 米インフレ指標とＦＲＢの利上げ期待の台頭を改めて意識＝ＮＹ債券

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米国債利回り（NY時間16:25）（日本時間05:25）

米2年債 4.077（+0.060）

米10年債 4.600（+0.119）

米30年債 5.125（+0.099）

期待インフレ率 2.516（+0.026）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りは急上昇。節目の４．５０％を突破し、４．６０％付近まで上昇した。 米中首脳会談も終了し、イベントがある程度通過した中、今週の予想を上回る米インフレ指標とＦＲＢの利上げ期待の台頭を市場は改めて意識しているとのコメントも聞かれた。



短期金融市場では、年末までにＦＲＢが利上げする確率を６５％まで織り込み、２７年３月までなら、利上げを完全に織り込んでいる状況。



２－１０年債の利回り格差は+５２（前営業日：+４６）にスティープ化している。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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