私たちの暮らしに直結するリーダーを決める選挙を前に改めて「知事の役割」と「選ぶ基準」などについて確認します。そこで今回、平山征夫元知事に話を聞きました。



1992年から2004年まで世紀をまたいで県のかじ取り役を担いました。



3期12年、知事を務めた平山征夫さん81歳です。



【平山征夫 元知事】

「なる気は全くなかったし予定外もいいとこですよねだからまあ最初の話あった時はえ？俺が？って感じでそれはダメだよって言って」





1992年に初当選した平山さん……東京佐川急便事件による前の知事の辞任を受けて選挙が行われました。



当時、平山さんは日本銀行、仙台支店長から、ふるさと新潟をけん引する立場への転身…共産党を除くオール与党体制での県政運営でした。



【平山征夫 元知事】

「知事の仕事っていうのはまあなんていうのかなよく聞かれると言ってたんだけどデパートの店長だと」



県民の生活や経済、産業などあらゆる分野で「デパート」のようにニーズに対応してきたという平山さん。



【平山征夫 元知事】

「(毎日)15分ぐらい(各部局の)説明を聞いて議論して残りの5分ぐらいで結論出せるやつはもう結論出しちゃう指示をするいうのを繰り返しているわけです」



「正しいということだけの判断じゃなくて優先するかどうかというジャッジをしなきゃいけない…説明をちゃんとして納得していただかなきゃいけない県民がいるという事を常に考えなきゃいけないジャッジなんでそこの辛さというか難しさというか」



2027年に10回目の開催を迎える「大地の芸術祭」。



いまでこそ来場者50万人を超える全国的なイベントですが、当初、前例のない事業に周囲の理解を得られなかったといいます。



【平山征夫 元知事】

「十日町地域で行われている大地の芸術祭。あれをやろうと言ったいったときはもうどこが担当部局になるかから始まって市町村にもっていってもその金があったら、ほ場整備に回してもらえませんかとかね。まったく、いままでやってないから」



総理大臣とは異なり選挙で直接選ばれる知事は、大統領なみの権力を持つともいわれます。



様々な議論の末その「知事の力」で実現したと話します。



【平山征夫 元知事】

「最後知事権限としてやろうと言って説得しましたけどもあれはやっぱり知事権限がなければ権力がなければついてこないしできないよね」



このほか2002年に開催された日韓ワールドカップ誘致にビッグスワンの建設、また万代島の朱鷺メッセ建設などで「知事の力」を行使したと話しています。



1996年8月、平山さん一期目の終盤に旧巻町で行われた原発建設の賛否を問う住民投票。



反対派が6割を超えたことを受け当時、原発推進の立場をとっていた平山さんは、「正式な手続きを経て示された県民の声」として、尊重しなければならないと考えたといいます。



【平山征夫 元知事】

「自主投票じゃだめだと思った。だから、住民投票条例が出て決まった時には、もう、これは国が推進したいと言っても無理だし、知事はそれに対して国がやると言えば、ちょっと待ってくださいと言わざるを得ないなというのは腹にありました。だから、すぐにうちうち裏で、東北電力さんには、社長には、諦めてくださいよと言ったから」



巻原発の建設計画はその後、2003年に撤回されました。

そして…元知事、平山さんが考える知事の条件とは。



【平山征夫 元知事】

「権力を正しく」「みんなのために分けへだてなく、さっき言った優先順位も間違いなくそれだけの真摯な気持ちで知事の仕事に向かい合える人」



Q）知事は誰がなっても一緒ですか？



【平山征夫 元知事】

「一緒じゃない。これから特にそう。その人のリーダーシップ、特に時代を見て、先見的に、なけなしの金を有効に使える能力、アイデアを持っている人。しかも国から独立して、地域のための政策を、前よりもどんどん必要になってくる時代が来るから」



次の時代のリーダーシップを誰に託すのか…



県民ひとりひとりがその一票を握っています。