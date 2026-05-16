◆パ・リーグ 日本ハム０―３西武（１５日・エスコン）

歓喜の西武ナインの中に先発・平良海馬投手（２６）の笑顔もはじけた。３点リードの９回２死、守護神・岩城が細川を三邪飛に打ち取りゲームセット。チームは今季最長、２３年７月以来の７連勝を飾った。

盤石の復活となった。前回登板の３日・ロッテ戦（ＺＯＺＯ）で右上腕部の違和感を訴え初回で緊急降板した平良が中１１日で登板。最速１５７キロをマークした直球にスライダーがさえ、７回２安打無失点で３勝目。５回１死一、二塁では「とげが刺さったみたいな感じでチクチクした」と右手の指を気にする場面もあったが、「投げていくうちに大丈夫になった」と続投。「休んで球速も戻ったし、良かった」と胸を張った。

綿密な計算によって作り上げた肉体が快投を支えている。今季から先発に再転向した右腕。オフの沖縄・石垣島での自主トレでは、「先発で、球数を投げること、登板後の回復のためにインターバルを含んだランメニューを結構入れた」と、チーム随一の屈強な肉体を再改造した。高重量のバーベルを上げて神経系を刺激した後、休憩を挟まず最初より軽いバーベルを上げて限界まで追い込むことによる筋肥大にも着手。師事した高卒２年目右腕・篠原が「（平良さんは）すごいマニアックなイメージがあるけど、欲望に真っすぐというか、行動一つも全部自分のやりたいことがかなえられるように考えてやってる」と目を見張るほどに明確な目的を持ったメニューで、着実に準備を進めてきた。

７連勝中は高橋光が２勝、４番に座る打率４割１分９厘のネビンが２度の決勝打を放つなど、投打ががっちりかみあってきた。首位・オリックスが敗れたため、１６日にも西口体制では初の首位に浮上する。４０試合以上を消化しての首位は、２２年９月１日（１２２試合消化時点）以来１３５３日ぶり。勢いに乗った獅子軍団がいよいよパの頂点に君臨する。（大中 彩未）