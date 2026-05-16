◇大相撲夏場所6日目（2026年5月15日 両国国技館）

大関・安青錦が7月の名古屋場所で関脇に転落することが決まった。夏場所は初日から休場しており、師匠の安治川親方（元関脇・安美錦）が全休を明言し、2場所連続負け越しが確実になった。名古屋場所で10勝以上すれば大関に復帰できる。2場所連続優勝を目指す大関・霧島は王鵬を寄り切り、ただ一人6戦全勝とした。

安青錦は途中出場を目指し、場所中も稽古場へ下り、治療と並行させていたという。それでも勝ち越しの可能性が日々低くなり、安治川親方は「無理はさせられない。来場所は10勝ではなく、優勝を目指してやっていく」と全休を決断した。

全休は23年秋場所の初土俵以来初めて。在位3場所で関脇に転落する。昭和以降では五ツ島、武双山、貴景勝の2場所に次ぎ名寄岩、三重ノ海と並ぶ2番目の短命大関となる。

新大関の初場所で2度目の優勝を果たし、春場所は綱獲りだった。ところが場所中に左足小指を骨折。初土俵以来初めて負け越した。今月6日の出稽古では左足首も負傷。「左足関節捻挫、左足関節外側じん帯損傷。今後約3週間の加療を要する見込み」との診断書を提出して初日から休場していた。

師匠が全休の決断を安青錦に伝えると「分かりました」と応じたという。場所後には引退相撲やパリ公演（6月13、14日）が控える。「大関としての役目を果たせるように」と場所後早々に再始動する。

○…昭和以降で新大関から最短2場所で陥落したのは五ツ島、武双山、貴景勝の3人。3場所は名寄岩、三重ノ海、今場所の安青錦を含めて3人。五ツ島は陥落して次の場所で廃業（当時）した。武双山、貴景勝、三重ノ海は翌場所に10勝以上を挙げて大関に返り咲き。名寄岩は3場所かかりながらも大関に復帰した。