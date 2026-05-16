◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人２―０ＤｅＮＡ（１５日・東京ドーム）

巨人はトレイ・キャベッジ外野手（２９）が５回、２戦連発となる先制７号ソロ。そのままＶ弾となりチームを今季初の４連勝に導いた。井上、マルティネスのリレーで今季初の０封勝利。先発に７試合ぶりに白星がつき阿部慎之助監督（４７）は「チームにとって大きい」と評価した。

白球がすさまじい勢いのまま左中間席へ消えた。キャベッジはバットを放り投げて走り出すと、一塁を回る前にイタズラっぽく舌を出した。両軍無得点のまま迎えた５回。先頭で打席に立つとカウント２―０から先発・平良の１４０キロのシンカーを捉えた。打球速度１８０キロ、飛距離１２６メートルの強烈な先制の７号ソロ。そのままＶ弾となり「すばらしい感触でした。来たボールに逆らわずにしっかり対応できたと思います」。ベンチ前でお決まりの弓矢ポーズを決めた。

これで３戦連続「６番・左翼」で出場。１３日の広島戦（福井）でも先制の６号ソロ。２試合連続で先制弾を放ち、これで５戦連続安打。「ピッチャーが一生懸命投げてくれる中で先制点を取るのはチームにとって大事なことだと思うので、それができてよかった」と井上を援護し、うなずいた。阿部監督も「１回、状態を落としたんですけどいい兆候になってきているはずです」とこれからのさらなる上昇に期待をかけた。

来日２年目。リスペクトする仲間とのプレーを楽しんでいる。「去年１年間の体験を通じて一緒にプレーしたチームメートと仲良くなれたので、今年につながっている部分が大きい」と語る。１０日前に配信されたポッドキャスト「月刊スウィングス」では同僚・坂本の通算３００本塁打達成を予言し「絶対に見逃せない瞬間。達成したら記念Ｔシャツが出る、絶対買うよ！」と語っていたが、予言通り坂本が１３日の広島戦、サヨナラ３ランで３００号を達成。

キャベッジはロージンバッグを振り回し、歓喜の輪へ突進。ヒーローインタビューはベンチに残って巨人が誇るレジェンドの姿を見守った。記念グッズもすぐさまゲットし「少なくとも４、５枚は買いました。自分用と妻用と仲間に配りたい。坂本選手は本当に伝説的な選手なので一緒にお祝いしたい」と、興奮した面持ちで自分のことのように喜んでいた。

「能力を最大限に発揮することが自分の役割。そういうつもりで日々努力していきます」とキャビー。仲間思いの頼れる男がチームに勢いをつける。（水上 智恵）