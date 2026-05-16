「ミスしたあと」にゴルフが上手い人がすることは？

ビギナーやアベレージゴルファーにとって、上手な人とのラウンドは勉強できる機会。本番のコースでは、どんなプレーをするのか、が自身のスコアアップに役立つが、マスター今野は「ミスしたときの次の1打が見どころです」という。その真意とは？

手持ちのカードと使い方のバリエーションを増す！

マキ マスターはツアープロと回ることもあるんでしょ？

今野（マスター）ありますよ。

マキ どう？ やっぱりすごいの？

今野 シニアプロだと私のほうが飛ぶんですが、ショットの飛距離や豪快さ以外のところですごさを感じます。

マキ アプローチやパット？

今野 それもですが、曲げたあとやグリーンを外したあとも。

マキ ミスしたあと？

今野 はい。ツアープロと回る機会はコンペやプロアマなどが多く、ベストボールで行なわれたりするのですが、私のほうが飛んでいてもピンに近くてもプロのボールを選択することが多いんですよ。

マキ なぜに？

今野 プロのボールは距離が遠くてもラフでも、ピンを狙いやすい、寄せやすいところにある。つまり、ミスしてもいいところに外しているんですよ。これがとても勉強になります。

マキ そういう視点で見ているマスターもさすがだと思うね。

今野 いや、一般アマチュアも同じ視点でうまい人を見るべきだと思いますね。うまい人からは、ミスしたあとほどが学べることが多い。

マキ でも、プロってなかなかミスしないでしょ。

今野 結構やらかしますよ。左右に曲げるし、オーバーもショートもします。ですが、そこからの手札の多さと使い方がプロなんですよ。

マキ 手札？

今野 ゴルフってつくづくゲームだと思うんですよ。スコアメイクにしてもマネジメントにしても、カードゲームに似たところがあります。

マキ だから手札なのか。

今野 以前、ゲームってなんだろ？と思い調べていたら、あるゲームデザイナーが「ゲームとは、プレーヤーが与えられた資源を管理しつつ、立ちはだかる障害物を乗り越えて目標達成を目指すもの」といっているのに共感しました。

マキ 「障害物を乗り越えて目標達成」は、まさにゴルフだと思うけど「資源を管理」とは？

今野 資源がカードで、管理がどのカードを切るか、です。

マキ その手札の絶妙な出し方をうまい人のプレーを見て学べってことか。

今野 そうです。うまい人はミスしたあと、ピンチのときに強いカードを切ってくるんですよ。それを技といい、難ライや難状況から打つにせよ寄せるにせよ、そんな方法があったのか、と思うことが多々あります。

マキ その切ったカードを目で盗み学ぶ能力が、僕にあるかなぁ。

今野 聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥。「今のどうやって打ったんですか？」と聞けばいいです。

マキ マスターも聞いちゃったりするの？

今野 しますよ。自身の上達のチャンスですから。

マキ もともとマスターもたくさんカードをもってるじゃん。

今野 私はポイントカードくらいです。ゲームとしてはクレジットカードが、毎月うまくマネジメントできず、苦しいマネーゲームを強いられています（笑）

トラブル時にどんなカードを切ってくるかがうまい人の見どころ

うまい人との差はミスショットしたあとに顕著に出る。「上級者はトラブルのときほどたくさんの手札を用意し、ときには強いカード、自分の予想を超える弾道やルートでリカバリーしてくるカードを切ってきます。それを見て、自分のものにする。そうやってうまくなっていくものなんですよ」( 今野)

いかがでしたか？ みなさんの手札はどのくらいありますか？

マスター今野一哉

●こんの･かずや／1982年生まれ。本企画「スナックこんちゃん」のマスター兼ゴルフのプロコーチ。RainbowFM（88.5MHz）の「サタマニ♪」（第2土曜 15:00-16:00オンエア）で、ラジオパーソナリティも務める。キッズゴルフクラブ代表。

写真＝鹿野貴司

イラスト＝野村タケオ

協力＝LaFace