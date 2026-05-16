「ミスしたあと」にゴルフが上手い人がすることは？
ビギナーやアベレージゴルファーにとって、上手な人とのラウンドは勉強できる機会。本番のコースでは、どんなプレーをするのか、が自身のスコアアップに役立つが、マスター今野は「ミスしたときの次の1打が見どころです」という。その真意とは？
手持ちのカードと使い方のバリエーションを増す！
マキ マスターはツアープロと回ることもあるんでしょ？
今野（マスター）ありますよ。
マキ どう？ やっぱりすごいの？
今野 シニアプロだと私のほうが飛ぶんですが、ショットの飛距離や豪快さ以外のところですごさを感じます。
マキ アプローチやパット？
今野 それもですが、曲げたあとやグリーンを外したあとも。
マキ ミスしたあと？
今野 はい。ツアープロと回る機会はコンペやプロアマなどが多く、ベストボールで行なわれたりするのですが、私のほうが飛んでいてもピンに近くてもプロのボールを選択することが多いんですよ。
マキ なぜに？
今野 プロのボールは距離が遠くてもラフでも、ピンを狙いやすい、寄せやすいところにある。つまり、ミスしてもいいところに外しているんですよ。これがとても勉強になります。
マキ そういう視点で見ているマスターもさすがだと思うね。
今野 いや、一般アマチュアも同じ視点でうまい人を見るべきだと思いますね。うまい人からは、ミスしたあとほどが学べることが多い。
マキ でも、プロってなかなかミスしないでしょ。
今野 結構やらかしますよ。左右に曲げるし、オーバーもショートもします。ですが、そこからの手札の多さと使い方がプロなんですよ。
マキ 手札？
今野 ゴルフってつくづくゲームだと思うんですよ。スコアメイクにしてもマネジメントにしても、カードゲームに似たところがあります。
マキ だから手札なのか。
今野 以前、ゲームってなんだろ？と思い調べていたら、あるゲームデザイナーが「ゲームとは、プレーヤーが与えられた資源を管理しつつ、立ちはだかる障害物を乗り越えて目標達成を目指すもの」といっているのに共感しました。
マキ 「障害物を乗り越えて目標達成」は、まさにゴルフだと思うけど「資源を管理」とは？
今野 資源がカードで、管理がどのカードを切るか、です。
マキ その手札の絶妙な出し方をうまい人のプレーを見て学べってことか。
今野 そうです。うまい人はミスしたあと、ピンチのときに強いカードを切ってくるんですよ。それを技といい、難ライや難状況から打つにせよ寄せるにせよ、そんな方法があったのか、と思うことが多々あります。
マキ その切ったカードを目で盗み学ぶ能力が、僕にあるかなぁ。
今野 聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥。「今のどうやって打ったんですか？」と聞けばいいです。
マキ マスターも聞いちゃったりするの？
今野 しますよ。自身の上達のチャンスですから。
マキ もともとマスターもたくさんカードをもってるじゃん。
今野 私はポイントカードくらいです。ゲームとしてはクレジットカードが、毎月うまくマネジメントできず、苦しいマネーゲームを強いられています（笑）
トラブル時にどんなカードを切ってくるかがうまい人の見どころ
うまい人との差はミスショットしたあとに顕著に出る。「上級者はトラブルのときほどたくさんの手札を用意し、ときには強いカード、自分の予想を超える弾道やルートでリカバリーしてくるカードを切ってきます。それを見て、自分のものにする。そうやってうまくなっていくものなんですよ」( 今野)
いかがでしたか？ みなさんの手札はどのくらいありますか？
マスター今野一哉
●こんの･かずや／1982年生まれ。本企画「スナックこんちゃん」のマスター兼ゴルフのプロコーチ。RainbowFM（88.5MHz）の「サタマニ♪」（第2土曜 15:00-16:00オンエア）で、ラジオパーソナリティも務める。キッズゴルフクラブ代表。
写真＝鹿野貴司
イラスト＝野村タケオ
協力＝LaFace