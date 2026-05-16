◇W杯北中米大会 日本代表メンバー発表（2026年5月15日）

日本サッカー協会は15日、都内で会見を開き、W杯北中米大会（6月11日開幕）に出場する日本代表メンバー26人を発表した。2大会連続で指揮を執る森保一監督（57）は故障者続出で難しい決断を迫られたが、世界一に挑むための現状で最高のメンバーを選んだことを強調。ケガで選出を断念したMF三笘薫（28＝ブライトン）ら選外にした選手に思いをはせて目に涙をにじませた。チームは25日から国内合宿を開始する。

【日本代表アラカルト】

☆経験者最多 初選出者と出場経験者が13人ずつ。初めて経験者数が初選出者数に並んだ。

☆国内組最少3人 海外組が最多の23人。国内組3人は最少で、DF長友がフィールド選手唯一の選出。

☆五輪経由W杯 24年パリ五輪代表は不在。直近の五輪から選出なしは初めて。28年ロサンゼルス五輪世代はFW塩貝とFW後藤。

☆平均27歳 開幕時年齢は27・19歳で4番目の若さ。39歳の長友は22年川島永嗣と並び歴代最年長。

☆ハイタワー 平均1メートル81。前回の1メートル79を上回り、初めて大台を超えた。

☆新王国 出身地別で8人の神奈川が前回に続き最多。神奈川と静岡が全8大会で輩出。