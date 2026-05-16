◇W杯北中米大会 日本代表メンバー発表（2026年5月15日）

日本サッカー協会は15日、都内で会見を開き、W杯北中米大会（6月11日開幕）に出場する日本代表メンバー26人を発表した。2大会連続で指揮を執る森保一監督（57）は故障者続出で難しい決断を迫られたが、世界一に挑むための現状で最高のメンバーを選んだことを強調。ケガで選出を断念したMF三笘薫（28＝ブライトン）ら選外にした選手に思いをはせて目に涙をにじませた。チームは25日から国内合宿を開始する。

【森保監督に聞く】

――ケガから復帰途上の冨安を選出した。

「直近の公式戦はプレーしていないが、練習試合は90分出ている。現地にメディカルスタッフが行き、コンディション的に問題ないことを確認している。アイスランド戦で強度の高いプレーも準備できるので招集した」

――ボランチが鎌田、佐野海、田中、遠藤の4人。遠藤が回復途上であることを考えると少ない。

「まだプレーできていない遠藤は計算が立たないというのはおっしゃる通りだが、板倉、瀬古はボランチでプレーできる。ポジションを埋めるだけでなく、チーム力を維持し、上げるだけの選手はそろっている」

――塩貝、後藤の若手を選出した。

「経験値は他の選手に比べて確かに少ない。実力的に同等の選手もいるが、この1シーズンの成長曲線を見た時に、W杯期間中も成長してチームの力になってくれるという未来への期待がある」