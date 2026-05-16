「阪神０−２広島」（１５日、甲子園球場）

本塁を踏めないままゲームセットを迎えた。阪神は打線が奮わず２連敗。今季３９試合目にして初の零封負けを喫した。藤川球児監督（４５）は広島先発の栗林良吏投手（２９）を「素晴らしかった」とたたえた。チームの１安打零封負けは２０２２年５月６日の中日戦以来で藤川政権では初。また、栗林はシーズン２度目の１安打完封で球団史上初の快挙を成し遂げた。

球場全体の熱気は、最終回にようやく増した。２点を追う九回２死二塁。一発出れば同点の場面で佐藤輝が打席に立つ。しかし、高く上がった打球は中堅手のグラブに収まった。今季３９試合目で初の零封負け。藤川監督は「やっぱり今の栗林投手、素晴らしいですね」と潔く敗戦を受け止め、脱帽した。

初回１死から森下が相手失策で出塁。２死後、大山の右前打で一、三塁と好機が広がるも、中野が中飛に倒れた。二回以降は栗林の前に凡打の連続。１４０キロ台中盤の直球は制球良く両サイドに投げ分けられ、代名詞のフォークも低めに集まっていた。攻略の糸口を見つけられず、二回から八回まで全て三者凡退。カットボールとカーブも有効活用され、わずか１安打と苦しめられた。

試合前時点で栗林の防御率はリーグ２位の０・９６。指揮官は「カウントを取るボールも、勝負球もいくつか持っているというところでは現状の数字通り、素晴らしかったと思いますね」と高水準の投球術に言及した。

阪神は２０２４年５月２４日・巨人戦で戸郷にノーヒットノーランを喫した過去がある。２年ぶりの屈辱は回避したものの、１安打零封負けは２２年５月６日・中日戦以来４年ぶり。藤川政権では初となった。

今季３度目の顔合わせとなった栗林には４月５日に８回１失点の好投を許していた。同２６日は１−０で勝利も、得点は佐藤輝のソロのみ。７回２安打１失点と完全攻略には至っていなかった。交流戦明けに対戦も見込まれるだけに、苦手意識は早めに拭いたい。

３戦連続で２番に入った森下は栗林に対して、プロ入り通算１５打数無安打。六回２死ではフェンスギリギリの中飛に凡退していた。背番号１は「（栗林が）良かったですね。切り替えてやっていきます」と、すぐさま次戦に目を向けた。

今年初めてスコアボードに９個のゼロが並んだが、開幕から３８試合連続得点は球団４０年ぶり。粘り強く戦い続けた軌跡は色あせない。２点を追う九回も、１死から高寺が初球に二盗成功。勝利への執念を燃やした。「相手に勝とうとする、ということを最後までやっていかないといけませんから」と藤川監督。完敗を引きずることなく、次なる戦いに心血を注ぐ。