◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人２―０ＤｅＮＡ（１５日・東京ドーム）

巨人・井上温大投手がＤｅＮＡ打線を８回３安打無失点に封じ込め、今季３勝目を飾り、チームも今季初の４連勝となった。。左打者８人を並べ対策を練ってきた相手の上を行く快投の要因にスポーツ報知評論家の村田真一氏は内角直球の精度の高さを挙げた。

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今年一番の出来だったんちゃうかな。井上は立ち上がりから素晴らしかった。真っすぐの質ももちろん良かったけど、やっぱりコントロールやね。戦前、被打率が右より高かった左打者を８人並べてきたＤｅＮＡの上を行く投球やったよ。

井上がよくない時は左打者の内角に投げきれず、その甘くなった球を痛打されたり、外のスライダーが拾われたりしちゃう。でもこの試合は精度が非常に高かった。特に左打者の内角。これを投げ切れていたから外のスライダーが効いたよね。７回ピンチの勝又の打席がいい例よ。１、２打席目は内角でつまらせて、３打席目は外のスライダーで勝負した。勝又は厳しい内角攻めが頭にあるから、外のスライダーに対してかかと側に体重が乗って、腰が引けたスイングになって三振したよね。恐らくミーティングで内角攻めをチームとして意思統一していたとは思うけど、大城もいいリードやったね。バッテリーの種まきがしっかりできていたからこそ、ピンチを乗り切れた。

それと５回の犠飛。よく食らいついてレフトへ運んだね。あの１点が追加されたことで６回以降は「ソロ（本塁打）ならＯＫ」となった。自分を助ける貴重な１点になったね。こういう投球をしていれば、勝ち星は自然と積み重なっていくと思うよ。（スポーツ報知評論家・村田 真一）