ファンの熱い要望に応え、村上宗隆·ボブルヘッドデーが追加となった。ホワイトソックスは１５日（日本時間１６日）、新たに３種類の限定ボブルヘッドデーを追加することを発表。７月２６日（同２７日）、本拠地でのアストロズ戦で、新人スラッガー・村上宗隆内野手のメジャーリーグ初本塁打を記念した「村上宗隆・ボブルヘッド」が先着１５０００名の来場者に配布される。

日本からのルーキーが、ア・リーグの本塁打争いに加わり、近年低迷したチームが、勝率５割から貯金モードに変換した今季。開幕当時にはなかった村上のボブルヘッドが、急きょ、ラインアップに加わった。

球団の最高マーケティング責任者のボイヤー氏は、「すでに充実していた今季のギブアウェイ企画を、さらに強化するユニークな機会が巡ってきました」とコメントを発表。村上のボブルヘッドと同時に、永久欠番が決まったオジー・ギーエン氏とチャック・ガーフィー氏のツイン・ボブルヘッド（７月１２日）、伝説の強打者シューレス・ジョー・ジャクソンのボブルヘッド（８月９日）の計３イベントが追加されており、ボイヤー氏は「村上選手がフィールド上で即座に示したインパクトを祝うことなど、これらのコレクターズアイテムは、ファンの世代を超えたつながりを象徴するもの。全てはファンの声に耳を傾け、本拠レートフィールドへのご来場が、常に思い出深い体験となるようなサービスを提供することに尽きます」。地元ファンからの熱い要望に応えたものとしている。

なお、チームは１５日から本拠地でシカゴ対決となるカブスとの交流戦３試合が行われ、村上宗隆内野手と、カブスの鈴木誠也外野手の侍ジャパン対決も注目される。