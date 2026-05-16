「阪神０−２広島」（１５日、甲子園球場）

鯉キラーが新たな天敵に屈した。中５日で先発した阪神の大竹耕太郎投手（３０）は６回５安打２失点（自責点１）で２敗目。四回２死からモンテロに先制ソロを浴びた。モンテロに被弾するのは昨季の２本塁打と合わせて３本目。六回にも追加点を許し、通算８試合で６勝無敗だった甲子園での広島戦で初めて土を付けられた。

聖地での“不敗神話”が崩れた。大竹が甲子園での広島戦で初めて黒星を喫した。６回２失点（自責点１）。先発の責務は十分に果たした７６球だったが、手痛い一打を許した２球が重くのしかかり、相手先発・栗林の完封劇に屈した。

「長打を打たれた反省点もありますけど、全体的にはリズム良く投げられた。反省するところはして、良かったところは良かったと認めてやるだけ」

大竹は淡々と、しかし悔しさを押し殺すように振り返った。四回、簡単に２死を奪った後、モンテロに１２２キロの変化球を完璧に捉えられた。打った瞬間、誰もが確信する左翼スタンド中段への特大弾。昨季も２本のアーチを献上した助っ人にまたも手痛い一発を浴び、先制点を許した。

０−１で迎えた六回には一塁・大山の失策から１死三塁のピンチ。追加点は絶対に避けたい場面だったが、小園にカウント１−１から内角低めの１３９キロ直球を捉えられ、前進守備の二遊間をライナーで切り裂かれた。あまりにも痛い中前適時打に「ＴＯＲＡＣＯ ＤＡＹ」の聖地はため息に包まれた。

試合前時点で、広島戦は通算１６勝２敗。とりわけ甲子園では過去８試合６勝無敗と、驚異の鯉キラーっぷりだった。４月２６日の登板では７回無失点で１−０の投手戦を制した。この試合の相手先発は何を隠そう栗林で、右腕は佐藤輝に本塁打を許した１球に泣いた。あれから約３週間…栗林のリベンジに、大竹は同じ味の涙をのんだ。

ただ、今季２度目の中５日でも「それに合った調整を考えてやっていくだけ」と、しっかりと試合をつくったのは確かな事実だ。「お互いにやり合いを繰り返す競技なんで。打たれたら次は打たれないように頑張るだけ」。記録はいつか止まるもの。初めて土が付いたその先に、新たな神話を紡いでいくだけだ。