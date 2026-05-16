阪神の下村海翔投手（２４）が１５日、兵庫県尼崎市のＳＧＬでシート打撃に今年初めて登板した。打者１０人と対戦し、安打性２本を許したが、５三振を奪う好投。２０２３年度のドラ１右腕がプロデビューへ向けて、また一つステップを踏んだ。

２軍の全体練習終了後、強い日差しに照らされた背番号１９がマウンドに上がった。３人目の打者となった戸井を直球で三振に仕留めると、続く西純は変化球で。さらに佐野には外角の直球で見逃し三振。圧巻の３者連続三振を奪った。

その後も変化球で２つの三振を取った右腕。１５０キロ台も計測した直球中心だったが、変化球も一通り投げ込んだ。制球面でも大きなばらつきはなく、四球もゼロ。平田２軍監督は「順調だね。段階的にも上がってきている」とうなずいた。

下村は９日に今季初の対打者となるライブＢＰに登板。この日はその時よりも多い、計３８球を投じた。実戦初登板も少しずつ近づいているが、「そんな一足飛びにはいかない。焦る必要もない」と平田監督。次回もシート打撃で状態を確かめる方針だ。

入団１年目の２４年４月に受けた右肘のトミー・ジョン手術から懸命なリハビリを続け、状態を上げてきた。開幕してからも２度、藤川監督が１軍の練習に呼び、ピッチングをチェックするなど期待は高い。苦労人が完全復活へ歩みを進めている。