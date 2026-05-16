元イスラエル軍兵士、ダニー ネフセタイさん（69）による講演会が、5月3日、岡山市で開かれました。

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1957年にイスラエルに生まれたダニー ネフセタイさんは、1975年、高校卒業後、徴兵制によってイスラエル軍に入隊。

退役後に来日し、現在は、注文家具などを創作しながら、講演を行っています。

講演活動のきっかけは、2008年のイスラエルによるパレスチナ自治区ガザへの攻撃により、多くの子どもたちが亡くなったことでした。

ガザ攻撃のあと 講演活動をはじめた

（ダニー ネフセタイさん）

「私が講演活動を始めたのは、まさにこの2008年のガザ攻撃のあとからです。2つのショックがありました。一つは、かつて自分が所属していた軍隊が大量の子どもを殺したこと。

もう一つは、そのとき空軍のトップにいた人物が、パイロット養成学校での私の同期だったということです。隣の部屋にいた、普通の人間でした。普通の人間でも、345人の子どもを殺す命令を下すことができる。それが戦争というものです」

戦争は「人間の本能」ではない

（ダニー ネフセタイさん）

「『平和を進めたいのは素晴らしい。でも無理です。戦争は人間の本能だから』

数年前、大学での講演後にそう言ってきた学生がいました。

しかし、これは嘘です。

きょう、ここに集まっている人たちの中で、誰かが隣の人と大喧嘩をしているでしょうか。誰も広島県を『攻めよう』とは思っていないでしょう。それが現実です。

では、なぜいつも戦争が起きているように見えるのか。それは私たちがそう思わせられているからです。ヨーロッパに51か国があり、今戦っているのは2か国だけです。

残り49か国は普通の生活をしています。世界の人口で見ると、今戦っているのは2%以下です。98%は戦争していません。

それでも毎日のようにニュースで戦争が流れると、戦争がいつもどこでも起きているように感じてしまう。そして『戦争は止められない』という思い込みが生まれます」

「抑止力」という言葉のごまかし

（ダニー ネフセタイさん）

「核兵器を持っているロシアに対して、ウクライナは一つも気にせずモスクワに爆弾を落としています。核兵器を持っているイスラエルに対して、ハマスは一つも気にせずイスラエルを襲いました。

この2つの戦争だけで、抑止力が機能しないことはバレバレでしょう。

学校で、ナイフを持ってきた生徒が『使うつもりはありません。抑止力として持ってきただけです』と言っても、そのまま教室に入れる先生はいません。子どもには分かることが、なぜか政治家には分からない。

今の日本はF-35戦闘機を147機買う予定です。この機械は1時間飛ぶと5,600リットルのジェット燃料を消費します。

相当量の排気ガスが出ます。戦闘機が地球の環境を汚すのは、目的ではなくおまけです。

でも地球温暖化は爆弾と同じで、誰も差別しません。世界の人口の2%しか戦っていないのに、私たち全員が犠牲者になっています」

日本国憲法は、アメリカが作ったから壊すべきか

（ダニー ネフセタイさん）

「『この憲法を作ったのはアメリカだから変えよう』という人がいます。

私の目から見たアメリカとは、広島と長崎であり、ベトナムであり、湾岸戦争です。そのアメリカがこれだけやらかしているのに、仮に100歩譲って『アメリカが作った』としても、そのアメリカが唯一作ったいいものを壊す必要がどこにあるのでしょうか。

『古いから変えよう』という意見もあります。確かに80年は古い。でも古さで判断するものではありません。

『殺してはならない』という戒律は何千年も前のものですが、だからといって『そろそろやめましょう』とはなりません。

大切なのは、それが正しいかどうか、世の中のためになるかどうかです。日本国憲法が世の中のためになることは、明らかです」

人権を守れば、戦争はできない

（ダニー ネフセタイさん）

「広島、長崎、そして南京。私の多くの親戚が殺されたホロコーストと同じ教訓が、それぞれの場所にあると私は思っています。

その教訓とはこうです。人権以上に大切なものはない、ということです。

人権を守れば、戦争はできません。人権は私たち日本人だけの特権ではありません。中国の赤ちゃんにも、北朝鮮の女性にも、ガザのお年寄りにも、私たちと同じように人権があります。

私の解釈では、人権とは『生きること』ではなく『幸せに生きること』です。それを守るのが国家の責任です」

今、私たちは「グレーゾーン」に立っている

（ダニー ネフセタイさん）

「いまの世の中は真っ暗ではありません。戦前・戦中の日本のように、こういった話をしただけで連れていかれる時代ではない。きょう、みなさんが家に帰っても、おそらく臭い飯ではなく、素晴らしい飯が食べられるでしょう。

でも、いまは非常に微妙な時代です。グレーゾーンです。まだどちらにでも転がる可能性があります。

戦争体験者がいなくなっていきます。10年、15年後にはいなくなる。つまり、もうそろそろバトンタッチで、私たちが次の世代に伝える番が来ました。

戦争の無意味さを、私たちが教える義務があります」

18歳の私は、軍事機械のボルトの一本だった

（ダニー ネフセタイさん）

「振り返ってみると、18歳のときの私は『機械のボルトの一本』でした。ボルトには自分の意思はありません。自分の役目を果たすだけです。イスラエルの教育は、そういう人間を作り上げる仕組みでした。

もし私が戦闘機のパイロットになっていたら、私も爆弾を落としていたと思います」

「パイロットになれなかったことがどれだけ幸運だったか」

（ダニー ネフセタイさん）

「19歳の私の気持ちは今でも覚えています。『子どもを殺しません』といえる立場でも、いえる人間でもなかったと思います。

日本に来て、さまざまな気づきを経て、私はようやくそのことに気づきました。パイロットになれなかったことが、どれほど幸運だったかを」

子どもと孫に、希望ある世界を渡す責任がある

（ダニー ネフセタイさん）

「武器が手に入り、歪んだ教育を受けると、どの民族も、どの時代でも、簡単に加害者になれます。

ユダヤ人がホロコーストで被害を受け、そのイスラエルが、いまパレスチナ人の人権を奪っている現実は、まさにそのことを示しています。

私は、これからの世界のすべての高校で『戦争を避ける方法』を1年間かけて教えるべきだと確信しています。1週間や1日ではなく、1年間です。そうすれば10年以内に、この世界から戦争はなくなると私は本気で思っています。

私たちの子ども、孫に渡すべきものは、戦争ではありません。90年前のような真っ暗な世の中ではなく、希望に溢れた世界を渡す。それが、いまを生きる大人の責任です。その責任を果たすために、私はこれからも語り続けていきます」

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