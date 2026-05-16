「ワールドカップで点を取る！」最終26名に滑り込んだ小川航基が追い求める“最大の夢”。「日本代表にかすりもしてなかった時期に…」【現地直撃】

「ワールドカップで点を取る！」最終26名に滑り込んだ小川航基が追い求める“最大の夢”。「日本代表にかすりもしてなかった時期に…」【現地直撃】