子役の永尾柚乃さん（9）が、初監督・主演・脚本・編集を担当する映画『リタ』（2027年公開予定）の製作が発表されました。プロデューサーは、齊藤工さん（44）です。

永尾さんと齊藤さんは、フランス・カンヌで開催の国際文化交流イベント『JAPANESE NIGHT in Cannes 2026』で、世界に向けて本作のプレゼンテーションを行いました。

映画は2024年夏、永尾さんの「映画監督になりたい」という純粋な夢から始動しました。大人向けの原案『利他の心』を、永尾さん自身が「子供たちにこそ届く物語にしたい」とファンタジー路線に。そしてfilmmakerとしても活動する齊藤さんは永尾さんとドラマ共演以来親交を深め、直接見せてもらった脚本に衝撃を受け、編集段階からプロデューサーとして参加することになったといいます。

元々『JAPANESE NIGHT』に参加予定だった齊藤さんの登壇枠を全てこの映画に提供することになり、カンヌの地で制作発表することが実現したということです。

物語は、永尾さん演じる東京の小学二年生・リタが、地球の存亡を懸けた究極の選択を迫られるSF・ファミリーファンタジー。共演者には、ランジャタイの国崎和也さん（38）、矢田亜希子さん（47）、木村祐一さん（63）、チョコレートプラネットらが出演します。