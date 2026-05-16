紆余（うよ）曲折を経て、再審制度の改革案がまとまった。

残された課題も少なくない。国会で審議を尽くしてもらいたい。

有罪が確定した刑事裁判をやり直す再審制度は、審理の進め方に関するルールが現行法に乏しく、再審に長い年月を要する原因になっていた。

無実の人が汚名を着せられる冤罪（えんざい）は、国家による重大な人権侵害だ。再審の長期化を防ぎ、冤罪被害者を早期に救済することに向けて、前進した意義は大きい。

自民党議員による改革案の事前審査で議論が紛糾したのは、裁判所が再審を開始するよう命じた場合、検察が不服を申し立てる「抗告」を禁じるかどうかだった。

法務省は、３審制の下で確定した判決が、１度の再審開始決定で覆されたら、法的安定性が失われると、抗告禁止に反対した。

これに対し、議員らは、抗告を禁止しなければ、「冤罪被害者の救済が遅れる」と強く反発した。法務省は何度も改革案の修正を迫られ、最終的に、抗告を原則禁じる規定が盛り込まれた。

ただ、抗告が禁じられたとしても、その分、再審公判で検察、弁護側の主張が対立し、審理が長引くようでは元も子もない。

検察が組織のメンツを守ることに固執するような主張を繰り返すべきでないのは言うまでもない。裁判所、弁護側も審理の迅速化に努めることが重要だ。

改革案のもう一つの柱は、裁判所が検察に証拠の提出を命じる義務規定を新設することだ。検察はこれまで、証拠開示に消極的だとされ、開示を求める弁護側との応酬が延々と続いていた。

検察にどのような証拠の開示を命じるかは、裁判所の判断に委ねられる。必要な証拠を幅広く開示することが欠かせない。裁判官の訴訟指揮が問われよう。

問題も残されている。再審を訴える元被告や弁護士が証拠のコピーを第三者に渡した場合、処罰される規定だ。過去の再審では、証拠の捜査資料や写真が支援者や報道機関を通じて社会で広く共有され、無罪判決につながった。

再審手続きは非公開で進められる。さらに、証拠の第三者への提供まで禁じれば、完全に密室化してしまう。証拠は公共財である。国民の「知る権利」を侵害するような規制は容認できない。

１９６６年に静岡県で起きた一家４人殺害事件では、元被告の死刑確定から再審無罪まで、４０年以上を費やした。こんな不条理を二度と許してはならない。