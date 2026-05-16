トランプ米大統領は２日間にわたる習近平国家主席との会談を終え、米中関係を「私は『Ｇ２』と呼ぶ」と宣言した。

重要事項を米中だけで決めかねないとして日本などが警戒してきた呼称だ。

米中は、ひとまず安定的な関係構築に重点を置くことになろうが、日本は首脳会談の結果を分析し、世界の安定のために、どのような役割を果たすべきか検討していくことが重要だ。

トランプ氏は今回、アップルやエヌビディアなど著名企業のトップらを伴って訪中した。中国は大豆や原油、ボーイング航空機などの購入を約束したという。

両国は今後、貿易の拡大や投資の促進を協議する委員会も作る見通しだ。１１月の中間選挙に向けて、トランプ氏は有権者にアピールしやすい「ディール（取引）」をまとめた形になった。

トランプ氏は訪中の成功を強調しているが、裏返せば第２次トランプ政権の看板である高関税政策が、行き詰まりを見せたことも明白になったのではないか。

トランプ氏は対中国の貿易赤字を敵視してきた。高関税政策により雇用を米国に取り戻し、製造業を復活させると豪語してきた。

だが、中国側がハイテク製品に不可欠なレアアース（希土類）の輸出規制を突きつけると貿易戦争の休戦を余儀なくされた。中国が不公正な補助金により過剰生産した製品を輸出に回すといった構造問題の改善は見通せていない。

ＡＩ（人工知能）や先端半導体の輸出規制などを巡る米中の攻防も激しくなっている。経済安全保障の観点から、今後も緊張関係が続くことは避けられまい。

トランプ氏は、そうした前提に立って、互恵的な関係を築くことを模索する必要があろう。

中国も不動産不況の長期化と内需低迷により、深刻なデフレの圧力に直面している。対米関係の安定は喫緊の課題だ。

中国側の発表によると、首脳会談では「建設的戦略安定関係」を築くことで合意したのだという。中国側の意向を強く反映した文言とみられている。

中国は経済にとどまらず、軍事や科学技術など、あらゆる分野で米国との覇権争いを繰り広げている。大国としての自信を深める中で、新たなスローガンを打ち出して、対米関係を管理しようとしているのだろう。

米中両国は、世界経済の混乱を招かぬように、丁寧な意思疎通を続けるべきだ。