「阪神０−２広島」（１５日、甲子園球場）

１６日・広島戦（甲子園）に先発する阪神・村上頌樹投手（２７）が１５日、キャッチボールなどで最終調整した。今季初勝利を挙げた４月３日以来、約１カ月半ぶりの白星を狙う。

２年連続の開幕投手を任されてからカード頭でローテを回っていたが、今季初めて２戦目での登板。藤川監督は「村上も時には（間隔を）空けてあげないといけない。ローテーションのメンバーの全体的なコンディション管理の一つです」と説明していた。中７日となるが、右腕は「いつも通りの調整。プラスに捉えて、しっかり投げられるように」と泰然自若だ。

前回８日・ＤｅＮＡ戦（甲子園）では７回２失点（自責点０）と好投するも援護に恵まれず。それでも試行錯誤してきたフォーム面に復調の兆しを感じており「（状態は良く）なっていると思いますし、あとは試合で出すだけ」とうなずいた。

１５日からの３連戦は女性ファン向けイベント「ＴＯＲＡＣＯ ＤＡＹ」が開催中。「楽しんでもらえるように。良い試合をして勝てるように頑張りたい」と黄色い声援を力に変える。