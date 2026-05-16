「阪神０−２広島」（１５日、甲子園球場）

結果的に、聖地に響いた唯一の快音となってしまった。阪神・大山悠輔内野手（３１）がただ一人、栗林から安打を記録。あわやノーヒットノーランという危機を何とか阻止した。

初回、森下が相手失策で出塁し、２死一塁の場面。カウント２−２から逆球になった真ん中１４５キロ直球を捉えて右前へ運んだ。一、三塁とチャンスを広げたが、続く中野が中飛に倒れ得点にはつながらず。終わってみれば、チームはこの１安打のみで今季初の零封負けを喫した。

２試合の欠場を挟んで先発復帰した１２日・ヤクルト戦（神宮）から４番に座る。甲子園に戻っても継続して主軸を任され、自身３戦連続安打とさすがの存在感を示した。ただ、栗林攻略の糸口を見つけられぬまま敗れた事実に「悔しかったので、また明日しっかり頑張ります」と背番号３。短い言葉に雪辱の思いを込めた。

守備でも悔やまれる場面があった。１点ビハインドの六回、先頭・大盛が放った打球を後逸し今季４失策目。不規則なバウンドではあったものの、その間に二進を許すと、手痛い２点目につながってしまった。

逆転負けを喫した１３日・ヤクルト戦後には「勝つか勝たないかなので、勝ちにつながるようにやっていきたい」と話していた大山。そのバットで、次戦こそ勝利へ導く。