◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人２―０ＤｅＮＡ（１５日・東京ドーム）

巨人・井上温大投手（２５）が左打者８人を並べたＤｅＮＡ打線に対し、８回３安打無失点に抑え３勝目。９回は守護神マルティネスが締めて、今季初＆１２球団最遅の０封勝ちだ。打っては５回、Ｔ・キャベッジ外野手（２９）が２戦連発となる先制の７号ソロを放つなど、投打がかみ合って接戦を制した。チームは今季初の４連勝で貯金を３とし、３位に浮上した。

黒のユニホームに汗がしたたり落ちた。井上は全身を使い、最後の１球を目いっぱい投げ込んだ。今季自己最長となる８回のマウンド、２死走者なし。代打・蝦名を１４８キロ直球で三ゴロに仕留めると大きくほえ、笑顔でベンチへ駆けた。「球威も落ちていた中でコースを丁寧に投げることができた。結果的に抑えられて良かった」。８回を投げ切るのは今季チーム初。１０９球の熱投で３勝目を挙げ、チームを今季初の４連勝に導いた。

“井上対策”には動じなかった。相手は、１番から８番まで全て左打者。試合前時点で対右の被打率が１割８分であるのに対し、対左は２割５分だったことから左を並べられた。そこで発想を転換した。「ツーシームがより生きるな、と」。内角へ食い込む球を意識させながら、カットボール、スライダーを投げ込む外角勝負で９Ｋ。逆に左が並ぶことで、同じ感覚を保つこともできたという。

中１１日で迎えたこの日。休養十分の左腕は隅々までさえ渡っていた。４回、先頭の三森に中前打で出塁を許すも、続く度会の打席ですかさず逆を突きけん制アウト。１点リードで迎えた５回１死三塁で打席に立つと、左翼へ自身初の犠飛で自らを援護した。「自分で打つことも大事。成果が出て良かった」。日頃から打撃練習も精力的に行う努力家。その積み重ねがこの日の一打につながった。

１３日に２５歳の誕生日を迎えた７年目。Ｇ球場で迎えた当日は朝から投手陣に拍手で祝福され、ファンからも多くのプレゼントをもらった。「うれしいです」と思わず笑顔がはじけた。

一つ年を重ね、掲げた抱負は“大人っぽくなること”。「言葉遣い、立ち振る舞いをうまくできるように。僕もできないといけない年齢なので」。そう強く自覚させてくれたのは、１学年上の戸郷だ。過去には投手キャプテン、選手会副会長を務めるなど責任感の強い右腕に「１個差とは思えない。気が使えて、いつも周りが見えている。そういうふうになりたいんです」。先輩の姿を追い、人間としても成長するのが目標。そんな２５歳最初の登板で、最高のスタートを切った。

これで対ＤｅＮＡは自身７連勝で、今季の３勝は全て同チームからの“ベイキラー”。「次の試合も１イニングでも長く投げて、チームを助けられるように」。一つ大人になった温大が、ステップアップした姿を見せた。（北村 優衣）

◆ＢＬＡＣＫ ＤＩＡＭＯＮＤ ＳＥＲＩＥＳ 東京Ｄで行われる１５〜１７日のＤｅＮＡ戦、７月１７〜１９日の中日戦を「ブラックダイヤモンドシリーズ」として開催。３年目を迎えた今季も「黒」をテーマに、宝石ブラックダイヤモンドの「革新」「成功」「永遠の強さ」などの意味と球界や時代をけん引し未来を切り開いてきた巨人のイメージを重ね合わせた。対象試合では来場者にレプリカ３ｒｄユニホームや限定クリアファイルなどをプレゼント。１５日の勝利でチームは同シリーズ通算８勝３敗１分とした。