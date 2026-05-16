◆バレーボール 大同生命ＳＶリーグ男子 チャンピオンシップ決勝第１戦 サントリー ― 大阪ブルテオン（１５日、横浜アリーナ）

２戦先勝方式で争うチャンピオンシップ（ＣＳ）決勝が始まり、レギュラーシーズン（ＲＳ）１位のサントリーが、２位で初の決勝に進んだ大阪Ｂを３―１で下して先勝し、ＣＳ連覇に王手をかけた。サントリーの高橋藍主将がチーム３位の１１得点と攻守でけん引し、チームメートの兄・塁もリリーフサーバーで途中出場し、サービスエース。１０２１１人の大観衆の前で高橋兄弟「らんるい」が大一番で躍動した。

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一本に集中した。２―１の第４セット（Ｓ）、２３―２１でリリーフサーバーに起用された塁は、力いっぱいコート左隅へ曲がるサーブを打ち込んだ。相手守備が飛びついたが、拾えない。サービスエースでマッチポイントをもたらし、決勝初戦の白星につなげた。

「やりました！」とガッツポーズで取材エリアに現れた塁は「緊張はなく、最後は（エース）取りに行こうと思って。３セット目ミスした後に関田（誠大）さんからポジティブな言葉をもらっていたので、最後はぶち込みました！」と声を弾ませた。

先発した藍は、第４Ｓ中盤の劣勢でサービスエースをぶち込んだ。大阪Ｂの粘りに遭う中で流れを引き戻す一撃だった。藍は自身のサーブには納得しつつ感想は少なめで、後の兄のサーブを大絶賛。「塁がエースを取ることで救われた。自分のサーブよりも勝ちが高いもの。塁が入ってくれば何かしてくれる雰囲気も感じられます」とたたえた。

２４年５月にイタリア１部・セリエＡから藍が加入したことで、兄弟は京都・東山高時代以来、久しぶりにチームメートになった。２シーズンを過ごし、兄弟を応援する“らんるい”ファンも増えて、大きな支えになっている。「さみしさよりも、お互いの道を歩んでいるだけなので。一緒にできる環境は最高に楽しいです」と、藍は兄とのかけがえのない時間を語った。

１６日の第２戦で勝てば、ＣＳ連覇だ。同じチームの兄弟としても、一区切りになる。塁は「最後、そこまで気負い過ぎず。藍も僕もバレーボールが終わってしまうわけではない。明日が最後になるかもしれないので、明日全力を出し切りたい」と思いを込めれば、藍も「ファンの皆さんやチームに支えられたので、声援の期待に応えたい。優勝する」と覚悟をにじませた。最後は“らんるい”らしく笑顔で締めくくる。（宮下 京香）

◆チャンピオンシップ ２戦先勝制で行われ、１勝１敗の場合、第３戦を行う。レギュラーシーズン（ＲＳ）上位６チームが進み、１位のサントリーと２位の大阪Ｂはシードで準決勝から。準々決勝と準決勝はＲＳで上位チームのホームで行い、準々決勝で４位名古屋が５位広島Ｔ、３位愛知が６位東京ＧＢに２連勝。準決勝では１位サントリーが名古屋、２位大阪Ｂが愛知に２連勝した。決勝は５月１７日まで横浜アリーナで実施。