日本サッカー協会は１５日、北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に挑む日本代表メンバー２６人を発表した。ＭＦ久保建英（２４）＝Ｒソシエダード＝は、「日本の顔」として自身２大会連続のＷ杯に臨む。１４日もＲソシエダード（スペイン）の一員として、敵地ジローナ戦の後半１２分までプレー。最後の最後までアピールを続けて代表発表を待っていた。

× × × ×

久保が三笘の思いも背負い、２度目のＷ杯に臨む。先発した敵地・ジローナ戦（１△１）の試合後に取材対応。この時点では代表のメンバー発表前だったが、直接連絡を取り合ったことを明かし「三笘選手の気持ちも背負って、より責任を感じて頑張りたいなと思います」と決意を語った。

悔しさを晴らす。初出場のカタールＷ杯では２試合で先発するも、いずれもハーフタイムで途中交代。１次リーグを終えた直後に発熱し、決勝Ｔ１回戦のクロアチア戦を欠場するなど不完全燃焼に終わった。第２次森保ジャパンの３９試合では、２６戦出場で６得点１６アシストをマーク。伊東と並んで得点関与数はトップを記録するなど、確固たる地位を確立した。

世界的アタッカーの三笘の欠場は大打撃で、久保も「怪我はすごい残念ですけど…当然やっぱりしんどい部分もありますし、すごく大事な選手なので」と厳しい表情を浮かべたが、「代わりの選手にもチャンスが来ますし、今回は三笘選手のためにもしっかり選ばれたメンバーが一致団結していい大会にできれば」と強調。自覚十分の久保が日本の攻撃をけん引する。