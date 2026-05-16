◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日５―８ヤクルト（１５日・バンテリンドーム）

中日・板山祐太郎内野手は大活躍が勝利に結びつかず「次、みんなで頑張って勝てるように」と前を向いた。１０試合ぶりのスタメン起用に応える快音連発。２回に右前打、４回に右翼線二塁打を放つと、６回先頭では右越えの３号ソロでチームの２６イニング連続無得点を止めた。２点を追う７回には、２打席連続となる一時逆転の４号満塁弾。左腕・荘司のチェンジアップを右翼席に運んだ。

６回の一発は追い込まれてから「速い球に合わせないと」と直球を仕留めたが、グランドスラムは１ボール２ストライクから「腹をくくって、遅い球を待った」と明かした。直球とチェンジアップ、どちらかを待って別の球に対応することは無理だと判断。「直球だったら三振。それくらい割り切らないといけないくらい（直球もチェンジアップも）いい球が来ていた」と振り返った。

４月２５日のヤクルト戦（バンテリンＤ）でも満塁弾を放っており、シーズン２度のグランドスラムは、球団では２０１９年の堂上直倫以来。１試合４安打、２本塁打、５打点は自身初となった。「きのう、良かった時の映像を見直した。いい時はタイミングを早く取っていたので、きょうは練習から意識した。つながったのかは分からないですけど、よかったです」と、２４年前半の打撃を思い出して大暴れ。逆転負けでなければ、文句なしのヒーローだった。