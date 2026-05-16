左足首を痛めていた大関・安青錦が７月の名古屋場所（ＩＧアリーナ）で関脇に転落することが１５日、決まった。両国国技館で取材に応じた師匠の安治川親方（元関脇・安美錦）が、初日から休場していた弟子について、「無理はさせられない」と今場所の全休を明言。７勝８敗だった春場所に続いて２場所連続の負け越しとなる。新大関から在位３場所での陥落は名寄岩、三重ノ海と並び昭和以降２番目の短さ。ただ、来場所１０勝以上すれば特例で大関に復帰できる。

安治川親方は「来場所は１０勝ではなく、優勝を目指す。安青錦らしい相撲がしっかり取れるように、私が判断した」と説明した。ギリギリまで再出場の可能性を模索した安青錦も「わかりました」と答えたという。６月のパリ公演などは参加する方針。同親方は「大関としての役目を果たせるようにやっていく」とも話した。

安青錦は場所前の荒汐部屋への出稽古で左足首を負傷。「左足関節捻挫、左足関節外側じん帯損傷」の診断書を提出した。全休の決断について八角理事長（元横綱・北勝海）は「師匠が判断したことで、これで良いのではないか。来場所に向けて大事なことは稽古をすること」と、復活を期待した。（大西 健太）