◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神０―２広島（１５日・甲子園）

広島・栗林には、敵地・甲子園の大声援を楽しむ余裕があった。２点リードの９回１死から高寺を四球で歩かせた。「阪神ファンの皆さんが、すごい盛り上がったので怖かったですけど、抑えられてよかった」。一発なら同点の場面で森下、佐藤を抑えた。自身最多１２０球で、今季は無得点試合がなかった阪神を完封し４勝目を手にした。

無四球こそ逃したが、初回２死一塁から大山に右前打を許しただけ。先発デビュー戦の３月２９日・中日戦（マツダ）で準完全投球して以来の１安打完封。シーズン２度は、球団で７２年の外木場義郎以来、５４年ぶり３人目。「きょうは（サッカー）Ｗ杯のメンバー発表で、どんな投球をしてもニュースにならない。そういう気持ちでいきました」と臨んだ登板は、十分にニュース価値のある快投だった。

他競技に興味を示しながら、自身のニュースを目にすることはない。「投手心理で言うと、どうしても打たれているシーンが多い。いい気持ちはしないし、イメージが残っちゃう」。２年目の途中から、そのスタンスを貫く。この日は「広島のニュースだけみたいと思います」と笑った。

４月２６日（甲子園）に７回１失点で投げ負けた大竹相手にリベンジも果たした。自身が先発した試合は、今季これで４度目の連敗ストップ。「なんとか３連勝で（広島に）帰れるように」。昨年４月１８〜２０日（甲子園）以来の阪神戦の勝ち越しに向け、最高の形で初戦を制した。（畑中 祐司）