モデルでタレントの松尾そのま（15）が、明日17日放送の日本テレビ系「スクール革命！」（日曜午前11時45分）と、21日放送のフジテレビ系「ミュージックジェネレーション」（午後7時）に出演する。モデルとして活躍する一方で、最近ではバラエティー番組への出演機会も増加している。このほど日刊スポーツの取材に応じ、タレントとしての目標を語った。

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「スクール革命！」は昨年から出演が続く。今回は「体を動かすゲームで、とても楽しかったです」。「ミュージックジェネレーション」は初の出演となるが、「Mrs. GREEN APPLEさんやK−POPが大好き。音楽が好きなので音楽番組に出演できてすごくうれしいです」と話した。

ファッション雑誌「ニコラ」の専属モデルとして活躍し、中高生から絶大な支持を得る若手タレント。小学校4年生からNHK「天才てれびくん」に出演するなど、15歳ながらテレビ出演の経験は豊富で、天真らんまんなキャラクターや愛嬌のある顔立ちから、事務所関係者からは「NEXTめるる」と期待の声も上がる。

「一番素が出せるお仕事がバラエティー番組だと思うし、しゃべっている時間が一番好きです」とバラエティー番組への出演を楽しみつつも「モデルのお仕事も役者のお仕事も好き。すべてのジャンルで活躍できるようになりたいです」と幅広い活動に意欲を見せた。

今年4月に高校生になったばかり。「“JK”という響きに憧れがあったので、名乗れてうれしい」とにっこり。プライベートでも新たな挑戦に意欲を見せ、「料理を始めたい」と宣言。「この間お菓子を作ったらめちゃくちゃおいしくなくて、一口食べただけでもう作れないや…ってなっちゃった」と苦笑いを浮かべつつ「料理教室を探して、料理をできるようにしようと思います」と話した。

米カリフォルニア州のソノマという町で生まれ、「そのままの自分でいてほしい」という意味も込めて「そのま」と名付けられた。夢中になっているバラエティー番組への出演でそのままの姿を発揮し、マルチに活躍するタレントへ成長していく。【野見山拓樹】

◆松尾（まつお）そのま 2010年（平22）5月26日、米国生まれ。大阪府出身。20年からNHK「天才てれびくん」に、てれび戦士として出演。23年「ニコラモデルオーディション」グランプリに輝き、現在は「ニコラ」専属モデルとして活動。身長160センチ。