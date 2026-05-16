アニメ「名探偵コナン」の毛利蘭役などで知られる声優山崎和佳奈（やまざき・わかな）さんが、4月18日に亡くなった。15日、所属事務所の「青二プロダクション」が発表した。61歳。遺族の意向で、すでに葬儀は執り行った。

96年のアニメ放送開始から、現在大ヒット中の劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」まで、主要キャラクターである毛利蘭役として人気シリーズを支えてきた。今年2月16日、病気療養のため活動休止を発表。所属事務所はこの日「病気療養中でしたが薬石効なく2026年4月18日永眠いたしました」。毛利蘭の声は、3月から代役を務めている岡村明美が、今後も引き継ぐ。

原作の青山剛昌氏は「当たり前のようにそばにあった、あの耳に心地良い安心できる優しい声がもう聞けなくなるなんて…とても悲しいです」。工藤新一役の山口勝平はXで「訃報を聞いた時 嘘、でしょ？ って言葉しか出てこなかった。自分の中にポッカリ穴が空いたみたいで、心拍音だけ頭の中に鳴り響いてて。和佳奈ちゃんの訃報があまりにショック過ぎます。。。」。

蘭の親友・鈴木園子役の松井菜桜子もXで「『蘭…あたしは一生友達だからね』皆んな、大丈夫だよ。深呼吸してね。蘭と園子の二人はいつでもいつまでも大親友でした そしてもちろん、これからもずーっと。ありがとう和佳ちゃん」と共演者も続々と追悼した。

「コナン」だけでなく、「ママレード・ボーイ」の秋月茗子役など数々の人気アニメをはじめ、TBS系「サンデージャポン」のナレーションなど、作品や番組を幅広く彩ってきた名声優が、また1人逝った。