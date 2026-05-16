「うそやろ」「まじ？」日本代表メンバー決定の夜、飛び込んできた“悲報”にネット騒然「ヤバいで今回のW杯」「本人が１番きついだろうな」
日本代表の北中米ワールドカップ出場メンバーが決定した５月15日の夜、初戦で対戦するオランダ代表に悲しい一報がもたらされた。
マンチェスター・ユナイテッドが、所属するオランダ代表DFマタイス・デリフトが背中の怪我のため、手術を受けたと発表したのだ。復帰は来シーズン序盤の見込みで、ワールドカップ欠場が決定した。
26歳のCBは、昨年11月から戦線を離脱。当初は軽傷と見られていたが、なかなか復帰できず、結局手術に踏み切ることになったようだ。
この一報がもたらされると、インターネット上では次のような声が上がった。
「W杯出れないんか」
「欠場ってまじ？」
「おめーと戦いたかった」
「うそやろ、デリフトも見れないんかW杯」
「てかデリフトの怪我って手術するほどの大怪我やったんか」
「デリフトも！？ ヤバいで今回のワールドカップ」
「怪我から数ヶ月経った今になって手術するのか。W杯欠場は悲しい」
「今年のワールドカップ怪我人多過ぎない？」
「デリフト、手術しとけばよかったやんってなっちゃうけど本人が１番きついだろうな」
対戦国とはいえ、アヤックス、ユベントス、バイエルン、そしてユナイテッドと名門でプレーしてきた名手のW杯欠場は残念でならない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「大丈夫か？」「やめてくれ」日本の早朝、飛び込んできた“心配な一報”にSNS騒然「代表発表前に」「心配すぎる」
マンチェスター・ユナイテッドが、所属するオランダ代表DFマタイス・デリフトが背中の怪我のため、手術を受けたと発表したのだ。復帰は来シーズン序盤の見込みで、ワールドカップ欠場が決定した。
26歳のCBは、昨年11月から戦線を離脱。当初は軽傷と見られていたが、なかなか復帰できず、結局手術に踏み切ることになったようだ。
この一報がもたらされると、インターネット上では次のような声が上がった。
「欠場ってまじ？」
「おめーと戦いたかった」
「うそやろ、デリフトも見れないんかW杯」
「てかデリフトの怪我って手術するほどの大怪我やったんか」
「デリフトも！？ ヤバいで今回のワールドカップ」
「怪我から数ヶ月経った今になって手術するのか。W杯欠場は悲しい」
「今年のワールドカップ怪我人多過ぎない？」
「デリフト、手術しとけばよかったやんってなっちゃうけど本人が１番きついだろうな」
対戦国とはいえ、アヤックス、ユベントス、バイエルン、そしてユナイテッドと名門でプレーしてきた名手のW杯欠場は残念でならない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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