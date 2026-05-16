「日本の基準は変わったんだ」森保Ｊの26名リストから落選した“豪華すぎる猛者たち”に韓国絶句 「選手層が凄まじい」「もう１チーム作れる」

「日本の基準は変わったんだ」森保Ｊの26名リストから落選した“豪華すぎる猛者たち”に韓国絶句 「選手層が凄まじい」「もう１チーム作れる」