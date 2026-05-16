エンジン・ボート・燃料が新しくなって4節目となるボートレース芦屋の開設74周年記念「G1全日本王座決定戦」が2日目を迎える。メインは12Rのアシ夢ドリームだ。

マスターズで魅せた白井の3カドは？いや、スロー戦を示唆していた。軸は池田で揺るがない。初日はサッパリだったが、ここまでに調整の時間は残されている。どうにか上積みさせて人気に応えたい。白井は捲り、捲り差しの両面策で逆転を狙う。当地得意とする馬場も怖い。カドから絶品の差しが飛び出せば先頭まで躍り出るシーンもあるか。上條は初日2走2連対。展開を突いて上位争いへと参戦してくる。

＜1＞池田浩二 本当にひどい。どの足も良くない。ペラが特殊。ペラを普通の形にできれば、何とかスタートラインに立てるが…。

＜2＞瓜生正義 展示タイムが出たので伸びはまあまあ。伸びの調整は合わせられたけど出足や行き足になっていない。その分、スタートで遅れてしまった。

＜3＞白井英治 伸び中心に悪くないけど反応が鈍い感じがします。ペラを叩き変えます。

＜4＞馬場貴也 ペラは叩き変えた。全体的に普通。レースはできる感じ。ターンの進みを上向かせたい。

＜5＞上條暢嵩 バランスが取れて悪くない。1人で乗っている分には大丈夫。バイオ燃料特有の握り込みの感じがあるので、あとはスタートだけ。

＜6＞末永和也 伸びは上がいるけど出足は悪くない。上積みができればいいかな。