「もし選ばれなかったらごめん」ナーバスな大迫敬介を勇気づけた妻の言葉。Ｗ杯の舞台でも“挑戦”する姿を見せてくれるはずだ

「もし選ばれなかったらごめん」ナーバスな大迫敬介を勇気づけた妻の言葉。Ｗ杯の舞台でも“挑戦”する姿を見せてくれるはずだ