「もし選ばれなかったらごめん」ナーバスな大迫敬介を勇気づけた妻の言葉。Ｗ杯の舞台でも“挑戦”する姿を見せてくれるはずだ
北中米ワールドカップの日本代表メンバーに名を連ね、予定されていた記者会見に出席したサンフレッチェ広島のGK大迫敬介は、開口一番「ホッとしました」と語った。
５月15日のメンバー発表の日を、大迫は自信を持って迎えられたわけではなく、不安の気持ちの方が大きかった。それは会見で明かした奥さんとのやりとりからも分かる。
午前中には週末の京都サンガF.C.戦に向けたチームの練習がある。大迫は家を出る前に奥さんに「どこで見る？」と聞かれ、「１人で見ようかなって思っている」と伝えると、奥さんは「いいんじゃない」と応じ、練習に向かったという。ただ、練習が終わってから大迫はやっぱり家族と一緒に見ることに決めた。
「選ばれる、選ばれない、どっちになったとしても、夢が叶う瞬間はやっぱり家族に立ち会ってほしいなと思った。だから練習が12時くらいに終わってから『やっぱ帰るわ』って言ったんです」
ただ、すぐに自宅に足は向かわなかった。
「結局、帰ったのは１時50分過ぎ。早く帰ってもソワソワするだけだったので、１人でご飯を食べて、ちょっと時間潰しながらギリギリに家に帰ったんです」
それほどナーバスになっていたのは、この半年間のパフォーマンスが決して満足いくものではなかったからだった。
昨年をもって４年間を指揮したミヒャエル・スキッベ監督が退任し、今年からバルトシュ・ガウル新監督のもとでチームは新たなスタートを切った。そして、大迫は新監督のもとで、これまでフォーカスしてこなかったビルドアップにも力を入れて取り組んでいくことになる。
ワールドカップイヤーに新たな挑戦をしてきた大迫は、J１百年構想リーグを戦ってきた今年を「正直、キャリアの中でも一番難しい半年だったと言っても過言ではない」と言い、葛藤しながら過ごしてきたことを明かした。
「結果を求めるだけなら、去年までの自分のプレースタイルを貫けばよかった。そうすれば、チームとしても個人としても結果を出せたと思いますし、代表に対しても結果を持ってアピールできたと思うんですけど、チームが新しいサッカーをするなかで自分だけ“安パイ”なプレーをするのは違うと思ったんです。なので、勇気を持って新しいチームのスタイルに自分を合わせていくことにしました。
もし、それで評価されなかったらしょうがないっていう思いでやっていましたけど、自分のミスで失点が多かったりして、すごく悩んだ時期もありました。それでも自分の意志を曲げずにやり続けて、そのおかげで選ばれたかどうかは分からないですけど、今こうやって選ばれた後には、やり続けて良かったなと思っています」
キャリアにおいて極めて重要な半年も、大迫は勇気を持ってチャレンジすることをやめなかった。彼も言っているとおり、その結果として選ばれたのかどうかは定かではない。ただ、大迫らしくチャレンジして夢を掴んだことに大きな価値があることは間違いない。
GKはリアクションが大半を占め、ミスをしないことが評価につながりやすいポジションでもありながら、大迫の最大の特長はいつもチャレンジを恐れないメンタリティにある。
プロになって林卓人とポジションを競うなかで、自分のスタイルも試行錯誤してきた。
「自分は卓人さんの背中を見て、いろんなことを学んできましたし、ちょっと人を寄せ付けないような怖い雰囲気を持つ卓人さんへの憧れもあった。ゴールキーパーにはそういう要素も必要だと思って、卓人さんの立ち振る舞いを自分にもうまく取り込みたいと思った時期もありましたけど、自分はそういうタイプじゃないことに気づいただけでした」
５月15日のメンバー発表の日を、大迫は自信を持って迎えられたわけではなく、不安の気持ちの方が大きかった。それは会見で明かした奥さんとのやりとりからも分かる。
午前中には週末の京都サンガF.C.戦に向けたチームの練習がある。大迫は家を出る前に奥さんに「どこで見る？」と聞かれ、「１人で見ようかなって思っている」と伝えると、奥さんは「いいんじゃない」と応じ、練習に向かったという。ただ、練習が終わってから大迫はやっぱり家族と一緒に見ることに決めた。
ただ、すぐに自宅に足は向かわなかった。
「結局、帰ったのは１時50分過ぎ。早く帰ってもソワソワするだけだったので、１人でご飯を食べて、ちょっと時間潰しながらギリギリに家に帰ったんです」
それほどナーバスになっていたのは、この半年間のパフォーマンスが決して満足いくものではなかったからだった。
昨年をもって４年間を指揮したミヒャエル・スキッベ監督が退任し、今年からバルトシュ・ガウル新監督のもとでチームは新たなスタートを切った。そして、大迫は新監督のもとで、これまでフォーカスしてこなかったビルドアップにも力を入れて取り組んでいくことになる。
ワールドカップイヤーに新たな挑戦をしてきた大迫は、J１百年構想リーグを戦ってきた今年を「正直、キャリアの中でも一番難しい半年だったと言っても過言ではない」と言い、葛藤しながら過ごしてきたことを明かした。
「結果を求めるだけなら、去年までの自分のプレースタイルを貫けばよかった。そうすれば、チームとしても個人としても結果を出せたと思いますし、代表に対しても結果を持ってアピールできたと思うんですけど、チームが新しいサッカーをするなかで自分だけ“安パイ”なプレーをするのは違うと思ったんです。なので、勇気を持って新しいチームのスタイルに自分を合わせていくことにしました。
もし、それで評価されなかったらしょうがないっていう思いでやっていましたけど、自分のミスで失点が多かったりして、すごく悩んだ時期もありました。それでも自分の意志を曲げずにやり続けて、そのおかげで選ばれたかどうかは分からないですけど、今こうやって選ばれた後には、やり続けて良かったなと思っています」
キャリアにおいて極めて重要な半年も、大迫は勇気を持ってチャレンジすることをやめなかった。彼も言っているとおり、その結果として選ばれたのかどうかは定かではない。ただ、大迫らしくチャレンジして夢を掴んだことに大きな価値があることは間違いない。
GKはリアクションが大半を占め、ミスをしないことが評価につながりやすいポジションでもありながら、大迫の最大の特長はいつもチャレンジを恐れないメンタリティにある。
プロになって林卓人とポジションを競うなかで、自分のスタイルも試行錯誤してきた。
「自分は卓人さんの背中を見て、いろんなことを学んできましたし、ちょっと人を寄せ付けないような怖い雰囲気を持つ卓人さんへの憧れもあった。ゴールキーパーにはそういう要素も必要だと思って、卓人さんの立ち振る舞いを自分にもうまく取り込みたいと思った時期もありましたけど、自分はそういうタイプじゃないことに気づいただけでした」