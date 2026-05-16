◇米女子ゴルフ クローガー・クイーンシティー選手権第1日（2026年5月14日 米オハイオ州マケテワCC＝パー70）

第1ラウンドが14日に行われ、ツアー2勝の竹田麗央（23＝ヤマエグループHD）が5バーディー、1ボギーの66をマークし、今季初の首位発進を決めた。ユン・イナ（23）、崔チェラ（35＝ともに韓国）もトップに並んだ。

初日首位に立つのは昨年の全米女子オープン、AIG全英女子オープンに次いでツアー3度目。竹田は「全体的に安定したラウンドができた。よく振れている」と満足そうだ。

100年以上の歴史を持つマケテワCCはフェアウエーが狭いため、ティーショットがラフに入ることが多かったが、パーオンを逃したのは1ホールだけ。アイアンショットの精度が際立っていた。

インから出て10番で60センチにつけてバーディー発進。後半の5番ではラフから1メートルにつけてスコアを伸ばした。

昨年3月のブルーベイLPGA以来のツアー3勝目を目指す23歳は「ティーショットをフェアウエーに置けたら短い番手で（第2打を）打てる。集中して飛距離を有利に使いたい」と2日目以降の戦略を明かした。