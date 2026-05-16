ヤングなでしこ、U-20女子Ｗ杯の組合せが決定！ グループＤでアメリカなどと対戦。大会は９月にポーランドで開催
国際サッカー連盟（FIFA）は現地５月15日、ポーランドのウッチでU-20女子ワールドカップの組合せ抽選会を実施した。
日本はグループＤに入り、ニュージーランド、アメリカ、イタリアと同組となった。
ヤングなでしこは、４月にＷ杯の予選を兼ねたU-20女子アジアカップで優勝。６戦全勝で計20得点を記録し、失点はわずか２。クリーンシートは５試合と圧倒的な強さでアジアを制した。
Ｗ杯本大会は９月５日から27日にポーランドで開催。ビェルスコ＝ビャワ、カトヴィツェ、ウッチ、ソスノヴィエツの４都市で行なわれる。グループステージの組合せは以下のとおり。
■グループＡ
ポーランド
メキシコ
アルゼンチン
ベナン
■グループＢ
ブラジル
イングランド
カナダ
タンザニア
■グループＣ
フランス
韓国
ガーナ
エクアドル
■グループＤ
日本
アメリカ
ニュージーランド
イタリア
■グループＥ
北朝鮮
コロンビア
コスタリカ
ポルトガル
■グループＦ
スペイン
ナイジェリア
中国
ニューカレドニア
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
日本はグループＤに入り、ニュージーランド、アメリカ、イタリアと同組となった。
ヤングなでしこは、４月にＷ杯の予選を兼ねたU-20女子アジアカップで優勝。６戦全勝で計20得点を記録し、失点はわずか２。クリーンシートは５試合と圧倒的な強さでアジアを制した。
■グループＡ
ポーランド
メキシコ
アルゼンチン
ベナン
■グループＢ
ブラジル
イングランド
カナダ
タンザニア
■グループＣ
フランス
韓国
ガーナ
エクアドル
■グループＤ
日本
アメリカ
ニュージーランド
イタリア
■グループＥ
北朝鮮
コロンビア
コスタリカ
ポルトガル
■グループＦ
スペイン
ナイジェリア
中国
ニューカレドニア
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