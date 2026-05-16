北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）の１次リーグ第２戦で日本と対戦するチュニジア代表が１５日、Ｗ杯に臨むメンバー２６人を発表した。

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ドイツ２部カールスルーエに所属する１９歳ＭＦベン・ファルハトが選外となったことが、国内で物議を醸している。

地元メディアによると、ラムシ監督はメンバー発表会見で「（ベン・ファルハトの）父親から電話で『息子を選ばないでくれ。彼にはまだ早い』と連絡があり、招集を拒否された」と告白。ラムシ監督は選手本人に意思確認の電話をしたが応答がなく、急遽別の選手を呼ぶことにしたと明かした。

３月の親善試合で代表デビューを飾ったベン・ファルハトが、ドイツ代表の出場資格を持っていることが背景にあるという。複数の代表チームでプレーする権利を持っていた場合でも、ＦＩＦＡの規定では公式戦（親善試合を除く）に出場すると、他の代表チームでのプレーは不可能となる。ベン・ファルハトは強豪ドルトムントからの関心が伝えられるなど、ドイツ国内でも有望株として知られている。

２６人のメンバーは海外組２０人、国内組６人の構成に。ＭＦではフランクフルトで堂安律と同僚のスキリ、１４年ブラジルＷ杯優勝メンバーの元ドイツ代表ＭＦサミ・ケディラの弟ラニ・ケディラらが選出。ＦＷにはパリＳＧで将来を嘱望されるＦＷアヤリ、セルティックでＦＷ前田大然と同僚のＦＷトゥネクティらが入った。Ｇ大阪のＦＷジェバリは落選となった。

メンバーは以下の通り。

▼ＧＫダーメン（スファクシャン）、シャマフ（クラブ・アフリカン）、ベンハッセン（エトワール・サヘル）

▼ＤＦバレリー（ヤングボーイズ）、ネファティ（ノルシェーピン）、ブロン（セルベット）、タルビ（ロリアン）、レキク（マリボル）、アルス（カスムパシャ）、シカウィ（モナスティル）、アブディ（ニース）、ベンハミダ（エスペランス）

▼ＭＦスキリ（フランクフルト）、ハジマフムード（ルガーノ）、ケディラ（ウニオン・ベルリン）、ベンスリマン（ノリッジ）、ベンウアネス（カムスパシャ）、ガルビ（アウクスブルク）、ハンニバル・メイブリ（バーンリー）

▼ＦＷアヤリ（パリＳＧ）、アシュリ（コペンハーゲン）、サード（ハノーバー）、シュワット（クラブ・アフリカン）、マストゥーリ（ディナモ・マハチカラ）、エルーミ（バンクーバー）、トゥネクティ（セルティック）

◆チュニジア代表 ３大会連続７度目のＷ杯出場。アフリカ予選を１０試合で９勝１分けの好成績をマークし、失点はゼロ。堅守速攻を武器とする。監督は元フランス代表ＭＦのラムシ氏。