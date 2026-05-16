◇ア・リーグ ホワイトソックス6―2ロイヤルズ（2026年5月14日 シカゴ）

ついに貯金生活に突入だ。ホワイトソックスの村上は14日（日本時間15日）、ロイヤルズ戦で3四球を選び、今季2度目の5連勝に貢献した。初回2死で8球目に四球を選び、続くグリチェクの逆転2ランで生還。3回の好機でも冷静に見極め、追加点につなげた。

昨季まで3年連続100敗以上の低迷から躍進し、開幕から40試合以上を消化した時点での貯金は22年10月4日以来。ウィル・ベナブル監督は「最高だよ。選手たちはずっといいプレーをしているし、全力で戦っている。前に進み続けるだけだ」と声を弾ませ、6回2失点で3勝目を挙げた元DeNAの左腕ケイも「本当に楽しいよ」と笑みを浮かべた。

15日（同16日）からは同じシカゴを本拠とするカブスと3連戦。通称「ウインディーシティー（風の街）シリーズ」が始まる。両軍とも貯金を持って激突するのは実に18年ぶり。ベナブル監督は「手ごわい相手。これからもいい野球をし続けないと」と手綱を締めた。（杉浦大介通信員）