北原槙が２発！ U-17日本が10人のタジキスタンを圧倒、５−０完勝で４強進出！【U-17アジア杯】
小野信義監督が指揮を執るU-17日本代表は、現地５月15日にサウジアラビアで開催されているU-17アジアカップの準々決勝で、タジキスタンと対戦した。
日本のスタメンは以下のとおり。システムは３−４−２−１で、GKは大下幸誠、３バックは右から元砂晏翔仁ウデンバ、倉橋幸暉、竹内悠三、ダブルボランチは星宗介と岩土そら、ウイングバックは右に岡本新大、左に木村風斗、２シャドーは北原槙と里見汰福、１トップに齋藤翔というラインナップだ。
立ち上がりは主導権を奪い合う展開で、時間の経過と共に日本がペースを掴み始める。確実なビルドアップで前進し、ピッチを広く使いながら相手陣内に攻め込む。
日本が優位に試合を進めるなか、タジキスタンは守備の強度を高めて粘り強く対応。40分には齋藤の縦パスから里見が決定機を迎えるも、相手GKの好守に阻まれる。
攻めあぐねていた日本だが、42分に均衡を破る。岩土の狭いエリアを通す正確なパスを受けた北原が、狙いすましたシュートを流し込んだ。
１点リードで迎えた後半、54分に日本が数的優位になる。カビロフが星に対する危険なファウルで一発レッド。その６分後、齋藤のお膳立てから、北原がコースを突いたグラウンダーのシュートでネットを揺らし、２−０とする。
さらに69分、白男川羚斗のクロスに齋藤が巧みに右足で合わせてチーム３点目を奪う。
完全にゲームを支配した日本は、守備面でもほとんど隙を見せず、相手の反撃を許さない。79分には左サイドからのクロスをファーで里見が押し込む。90分には相手のオウンゴールでダメ押し弾。そのまま５−０で圧勝し、４強に駒を進めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
日本のスタメンは以下のとおり。システムは３−４−２−１で、GKは大下幸誠、３バックは右から元砂晏翔仁ウデンバ、倉橋幸暉、竹内悠三、ダブルボランチは星宗介と岩土そら、ウイングバックは右に岡本新大、左に木村風斗、２シャドーは北原槙と里見汰福、１トップに齋藤翔というラインナップだ。
日本が優位に試合を進めるなか、タジキスタンは守備の強度を高めて粘り強く対応。40分には齋藤の縦パスから里見が決定機を迎えるも、相手GKの好守に阻まれる。
攻めあぐねていた日本だが、42分に均衡を破る。岩土の狭いエリアを通す正確なパスを受けた北原が、狙いすましたシュートを流し込んだ。
１点リードで迎えた後半、54分に日本が数的優位になる。カビロフが星に対する危険なファウルで一発レッド。その６分後、齋藤のお膳立てから、北原がコースを突いたグラウンダーのシュートでネットを揺らし、２−０とする。
さらに69分、白男川羚斗のクロスに齋藤が巧みに右足で合わせてチーム３点目を奪う。
完全にゲームを支配した日本は、守備面でもほとんど隙を見せず、相手の反撃を許さない。79分には左サイドからのクロスをファーで里見が押し込む。90分には相手のオウンゴールでダメ押し弾。そのまま５−０で圧勝し、４強に駒を進めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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