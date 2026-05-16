オランダ代表DFデ・リフトが負傷でW杯断念
マンチェスター・ユナイテッドは15日、オランダ代表DFマタイス・デ・リフトが背中の手術を受けたことを公表した。北中米ワールドカップへの出場は断念し、来季序盤での復帰を目指す。
デ・リフトは今季のプレミアリーグで開幕から13試合連続でフルタイム出場を続けていたものの、背中の負傷で第14節から欠場が続いている。クラブによるとリハビリ期間を経て手術が最善だと判断したといい、今季中の復帰は見送ることになった。
手術に伴ってW杯への出場も不可能になった。26歳のデ・リフトは前回大会で2試合に出場。最近はDFフィルヒル・ファン・ダイク、DFユリエン・ティンバー、DFミッキー・ファン・デ・フェン、DFステファン・デ・フライらとの熾烈なポジション争いを繰り広げていたが、2大会連続の出場を断念することになった。手術を終えて「ここ6か月間チームを助けられず、さらにワールドカップを欠場しなければならないことが残念」とコメントしている。
オランダはW杯初戦で日本と対戦する。
デ・リフトは今季のプレミアリーグで開幕から13試合連続でフルタイム出場を続けていたものの、背中の負傷で第14節から欠場が続いている。クラブによるとリハビリ期間を経て手術が最善だと判断したといい、今季中の復帰は見送ることになった。
オランダはW杯初戦で日本と対戦する。