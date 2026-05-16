齋藤飛鳥×幾田りら『齋藤飛鳥の今夜は飲んで帰ろう』でゆる飲みトーク！「テレビでお酒を飲むのは初めて」（幾田）

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齋藤飛鳥の単独冠番組『齋藤飛鳥の今夜は飲んで帰ろう』Season2の初回ゲストに、シンガーソングライターの幾田りらが登場する。

地上波番組は5月22日24時30分から4週連続で放送。放送後、Huluにて地上波放送には入りきらなかった未公開シーンをたっぷり盛り込んだ「Hulu完全版」が独占配信される。

■「大好きで曲もめっちゃ聴いてて、ずっと会いたかった！」（齋藤飛鳥）

齋藤飛鳥が“今、本当に会いたい人”をゲストに迎え、お酒を飲みながら好きな人と好きなことを満喫する単独冠番組『齋藤飛鳥の今夜は飲んで帰ろう』。「自由気ままに語ったり、素になって遊んだり、そんな時間があってもいいよね」と、等身大の姿を届ける。

Season2初回ゲストとして齋藤が招いたのは、「大好きで曲もめっちゃ聴いてて、ずっと会いたかった！」という念願の相手、幾田りら。

「テレビでお酒を飲むのは初めて」と語る幾田と車内で乾杯。お互いの印象を伝えあったり、プライベートを掘り下げたり、幾田が持参した自前のフィルムカメラで仲良く自撮りを楽しむ場面も。

今回の行き先は、ふたりともファッション好きということで、レトロな雰囲気漂う古着屋さんへ寄り道。お気に入りのアイテムを発見するべく、大量の古着をかき分けながら、まるで姉妹のようにはしゃぎショッピングを楽しむ。

続いて、ふたりは釣り堀へ。釣り糸を垂らしながら外飲みで乾杯！ 同世代の2人が語る、ここでしか聞けない貴重なトークが満載。

Huluでは、地上波に入りきらなかったシーンをたっぷり盛り込んだ「Hulu完全版」を独占配信。初回ゲストを迎えたHulu完全版では、合流前の齋藤飛鳥・幾田りらそれぞれの1Sインタビューや、服好きふたりによるファッショントーク、意外なプライベートの話など、盛りだくさんの内容となっている。

■番組情報

日本テレビ『齋藤飛鳥の今夜は飲んで帰ろう Season2』

05/22（金）24:30～

05/29（金）24:30～

06/05（金）24:45～

06/12（金）24:40～

＃1・2ゲスト：幾田りら

※Hulu完全版は放送終了後からHuluにて独占配信

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