栃木県上三川町の住宅に複数の人物が押し入り、69歳の女性が殺害された強盗殺人事件。16歳の少年が逮捕されていましたが、警察は新たに、現場から逃走していた別の少年1人を相模原市内で緊急逮捕したことがわかりました。

報告

「侵入の際に割られたとみられる窓ガラス付近に捜査員が集まり、鑑識活動が続けられています」

この事件では、住人の富山英子さん（69）が何らかの凶器で刺されて殺害されたほか、富山さんの長男と次男がバールのようなもので殴られ、けがをしました。

富山さんを知る近隣住民

「この辺では資産家というか大農家で、『富山御殿』と有名だった。人間的にも恨みもないし、立派な家族だった」

警察は15日、富山さんの司法解剖の結果を発表。死因は「出血性ショック」で、胸などに20か所以上、刺し傷と切り傷があり、臓器に達する傷もあったといいます。

現場からは刃物とバールが押収されましたが、犯行に使われたかどうかは「捜査中」としています。

事件をめぐっては発生当日、相模原市の高校生で16歳の少年が強盗殺人の疑いで逮捕されました。現場からおよそ500メートル離れた路上で身柄を確保された少年。手で顔を隠しながら歩く不審な姿を、警察が発見したのがきっかけでした。

少年が確保された場所付近の防犯カメラには捜査車両が複数集まる様子が写っていました。

目撃者

「警察車両が4〜5台いて、そこに警察官が20人くらいいて取り囲んでいたって感じ」

確保された際、スマートフォンを持たず、所持金もなかったという少年。

捜査関係者によりますと、少年は「強盗に関わった」などと話したうえで、その理由について、こんな趣旨の供述をしています。

事件当日に逮捕された少年（16）

「同じ学年の仲間に誘われた」

事件の直前、富山さんの自宅近くでは、黒ずくめで目出し帽を被り、バールのようなものを持つ人物が確認されています。

さらに、およそ1か月前からは不審な車やバイクが相次いで目撃されていました。

近隣住民

「不審な車やバイクが長時間とまっている。この辺の近所をうろうろしている」

「自分も見ている、2日続けて」

今月7日には、富山さんの自宅周辺で盗まれたナンバープレートを付けた車に乗っていた41歳の男が逮捕されました。

こうした事態を受け、警察は富山さんの自宅周辺のパトロールを行い、警戒を強化していました。

今回の強盗殺人事件で、警察は、逮捕された少年のほかに少なくとも2人が逃走したとみて捜査。

事件当日に逮捕された少年（16）

「ほかの仲間は車で逃げた」

警察は、逃走した人物が「高級外車」を使って栃木県外に逃げたとみて行方を追っていましたが、相模原市内で別の少年1人を緊急逮捕したことが新たにわかりました。

事件当日に逮捕された16歳の少年も相模原市内に住んでいて、「同じ学年の仲間に誘われた」などと供述していることが明らかになっています。

警察は、逃走したほかの人物の行方を追うとともに、「匿名・流動型犯罪グループ」、いわゆる「トクリュウ」による犯行も視野に事件のいきさつを調べています。

上村彩子アナウンサー:

ここで中継です。捜査本部がある栃木県警下野警察署に高木記者がいます。新たな情報は入っていますか？

高木郁弥 記者:

はい。こちらでは15日午後10時半すぎ、新たに逮捕された少年を乗せた車が警察署の中へ入っていきました。少年は身を伏せていて、表情を確認することはできませんでした。

この事件をめぐっては、相模原市に住む16歳の少年が、事件が起きた当日に逮捕されていて、「同じ学年の人物が仲間にいて誘われた」という趣旨の供述をしています。

捜査関係者によりますと、今回、逮捕された少年は、すでに逮捕されている16歳の少年と同じ高校に通う同級生で、16歳の少年が住む相模原市内で緊急逮捕されたということです。

また、警察は逃走した人物が高級外車を使って県外へ逃げたとみて捜査していますが、捜査関係者への取材で新たに少年が逮捕された相模原市内の現場近くに高級外車が止めてあったことも分かりました。

警察は、匿名・流動型犯罪グループ、いわゆる「トクリュウ」による犯行も視野に、残る人物の行方を捜査しています。