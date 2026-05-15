私たち人間は色を感じ取る色覚を持つことで、緑の葉が生い茂る中、熟して赤くなった食べごろの実を発見し、命をつなぐことができています。色が持つイメージはさまざまですが、色による心理的効果は、万人共通の効果である「知覚感情」と、個人差の大きい「情緒感情」の2つに大きく分けられます。その中で、一般的にリラックス効果があり、落ち着く色といわれているのが「緑」や「青」です。

こうした色への反応は、哺乳類の進化の過程が関わっているといわれています。初期の哺乳類の生活の場は、地上ではなく主に樹上でした。そのため、哺乳類の色覚は、最初が緑、次に緑の間から見える空の色を識別するために青、次に木の実を探しやすいように赤という順で獲得したという説があります。

そして、このとき、緑や青は生活の場の色です。地上で肉食獣に追われて見上げた目の先には、青い空と緑の葉が茂る住居があり、安心して寝て、食べられる空間の色になります。そう考えると、緑や青から弛緩反応が生じ、落ち着くと感じても不思議ではありません。人間の進化の過程で、生き残るために獲得してきた色への反応ではないかといわれています。

また、近年の研究で、赤い光の下では血圧が上昇し、脈拍が上がるなどの反応が起きて攻撃的な状態になり、青い光の下ではその反対に、血圧の降下や脈拍の安定が起きて平静な状態になるという報告があります。そのため、青い光が罪を犯すエネルギーの暴発を抑制させてくれると考えられるようになり、日本では、踏切や高速道路の休憩エリアのごみ置き場、住宅街の道路などに青い照明が設置される動きも広まっています。（監修：健康管理士一般指導員）