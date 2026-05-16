栃木県の住宅に少なくとも3人が押し入り、69歳の女性が殺害されるなどした強盗事件で、新たに逃走していた少年1人が緊急逮捕されました。

■死亡女性に致命傷以外にも20か所以上の傷

15日午後、捜査本部が設置されている下野警察署に1台の車が入りました。新たに強盗殺人の疑いで逮捕された少年。発見されたのは、現場から100キロ以上離れた神奈川県相模原市内でした。

今月14日、栃木県内の住宅で発生した強盗殺人事件。住人の富山英子さん（69）が亡くなり、息子2人がケガをしました。

富山さんの死因が「出血性ショック」で、致命傷は臓器に達するほどの胸への刺し傷とみられることが、警察への取材で明らかになりました。また、致命傷以外にも20か所以上の傷があり、何度も殴られたり刺したりされたとみられ、残忍さが浮かび上がっています。

■逃走手段の1つに高級外車の使用が浮上

事件があった時間帯、現場付近では黒い目出し帽に上下黒の服、手にはバールのようなものを持った人物が目撃されていました。具体的な凶器は分かっていませんが、現場からはバールのほか、刃物1本が押収されているということです。

すでに逮捕されている、神奈川県相模原市に住む16歳の高校生の少年。その供述も新たに分かっています。

逮捕された少年は「同じ学年の人物が仲間にいて、それに誘われて入った」という趣旨の発言をしているということです。

さらに少年は「ほかの仲間は車で逃げた」という趣旨の供述もしていて、逃走手段の1つとして、宇都宮ナンバーの高級外車の使用が浮上しているということです。

警察は、新たに逮捕した少年のほかにも、逃走中の人物がいるとみて、引き続き行方を追っています。

※5月16日（土）午前0時14分（金曜深夜）放送『news zero』より